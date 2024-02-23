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"Україна не може наступати": боєць ЗСУ дав прогноз, чи зможе армія РФ проломити оборону

Альона Вороніна
23 лютого 2024, 17:35
В України зараз немає достатньої кількості ресурсів, щоб проводити успішні наступи, вважає військовослужбовець.
Украинские военные, ВСУ, Кирилл Сазонов
Боєць ЗСУ дав прогноз, чи зможе армія РФ проломити нашу оборону/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрін

Російські окупанти не зможуть проломити нашу оборону, але в України зараз недостатньо ресурсів, щоб здійснювати успішні наступи. Зараз основним завданням українських військових є тримати оборону, відбивати атаки та утилізовувати російських загарбників.

Таку думку висловив політичний експерт, військовослужбовець Кирило Сазонов в інтерв'ю OBOZ.UA. Але при цьому він наголосив, що війна є динамічним процесом, тому робити якісь прогнози дуже важко.

"Війна – це динаміка, і тут робити якісь прогнози дуже важко. Ми пам'ятаємо, що Росія збиралася взяти Київ за три дні, а всю Україну – за тиждень. Багато західних аналітиків погоджувалися із цими прогнозами, але з цього нічого не вийшло. Якщо взяти той же Куп'янськ, де стоїть наша основна 41 бригада, то хлопці тримають оборону досить жорстко. Усі спроби ворога просунутися вперед отримують відсіч. Думаю, що на фронті загалом буде подібна ситуація. Росіяни не зможуть проломити нашу оборону, а в нас зараз недостатньо ресурсів для успішного наступу", – зазначив Сазонов.

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Тому українські воїни будуть тримати оборону, відбивати атаки, а основне завдання з утилізації окупантів на себе візьме наша артилерія і дрони, зазначив військовослужбовець ЗСУ.

"Хтось працюватиме по тилу, хтось по комунікаціях, хтось, як наша 41-ша бригада, припинятиме спроби підкинути сюди підкріплення. Війна буде такою", – сказав він.

За словами Сазонова, ця війна змінюється. Вона не схожа ні на війну в Афганістані, ні на чеченську кампанію, яку вела Росія.

"Зараз основне завдання виконують артилерія, ракети та дронщики. Але це не означає, що піхоті і танкістам не буде роботи, адже фронт хтось має тримати. Ми бачимо, що Росія активно йде на "м'ясні штурми", вони мають успішний досвід закидання Авдіївки авіаційними бомбами. Найімовірніше, вони діятимуть саме так. А ми будемо діяти проти цього", – підсумував він.

Хто такий Кирило Сазонов?

Відомий український політолог, блогер, боєць ЗСУ

Війна в Україні

Раніше генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив заяви Путіна і зазначив, що росіяни націлились на захоплення 4 областей.

Також раніше повідомлялося, що у Кринках морпіхи ЗСУ підняли прапор України. Російські загарбники також невдало спробували встановити прапор РФ у Кринках.

Нагадаємо, латвійський генерал назвав єдиний спосіб перемогти РФ і зазначив, що ЗСУ треба 3 компоненти для просування на фронті. Враховуючи ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року, вважає командувач Нацгвардії Латвії.

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війна в Україні вторгнення Росії Кирило Сазонов
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