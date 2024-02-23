Росіяни націлились на захоплення 4 областей: генерал ЗСУ оцінив заяви Путіна

Генерал Романенко вказує на те, що на даному етапі війни Росія націлилась на окупацію 4 областей України.

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Генерал ЗСУ прокоментував заяви Путіна / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Інтерв'ю Путіна показало, що він, як і раніше, марить окупацією всього лівобережжя України і Києва. Таке завдання Путін ставив на самому початку "операції", збирав відповідні сили, але прорахувався і недооцінив ситуацію, тому бліцкриг провалився. Про це розповів генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Від його фантазій до реалізації ще великий шлях. Хоча виключати такі його плани не доводиться, бо він намагається їх реалізувати щодо Донецької та Луганської областей, а також Запорізької та Херсонської", - вказує генерал Романенко.

Він робить висновок, що загроза є, але питання в тому, наскільки Сили оборони України зможуть їй протистояти.

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Крім того, відповідаючи на питання про повернення України до кордонів 1991 року. генерал зазначив, що за це потрібно боротись.

"Про роки говорити не доводиться, але я вірю, що рано чи пізно ми відновимо територіальну цілісність. За це треба боротися", - резюмував екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році Україна буде готувати нову контрнаступальну операцію. Про це він розповів у інтерв'ю американському журналісту Брету Байєру.

Упродовж доби в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог здійснив 38 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення та здійснив 1102 артобстріли. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ОСУВ "Таврія".

За даними Інституту вивчення війни за 22 лютого, російські окупанти могли просунутися в районі Авдіївки Донецької області і захопити населений пункт Сєверне.

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