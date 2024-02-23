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ЗСУ треба 3 компоненти для просування: латвійський генерал назвав єдиний спосіб перемогти РФ

Альона Вороніна
23 лютого 2024, 15:20
Враховуючи ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року, вважає командувач Нацгвардії Латвії.
Украинские военные
ЗСУ треба 3 компоненти для просування на фронті/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Країна-агресорка Росія зараз не має таких великих ресурсів, щоб проводити швидкі наступальні маневри в Україні. Проте Москва спробує використати нинішню слабкість України у своїх інтересах. Про це заявив командувач Земессардзе (Національної гвардії Латвії), бригадний генерал Каспарс Пуданс, повідомляє Delfi.

"РФ намагається використати теперішню слабкість України у своїх інтересах, проте швидкі наступальні маневри та удари малоймовірні, тому що Москва не має таких величезних ресурсів", – вважає Пуданс.

За його словами, Росія можливо бачить можливість, як повернути собі ініціативу на тактичному і на стратегічному рівнях. Для цього у країні-агресорці оцінюють, як довго Україна зможе протриматися і як довго триватиме підтримка союзників. Також Каспарс Пуданс зазначив, що в РФ розуміють: здатність українських військових чинити опір російським окупантам залежить від підтримки Заходом України зброєю.

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Латвійський генерал вважає, що російські окупанти будуть здійснювати спроби рухатися вперед малими кроками. Але при цьому загарбники ще можливо намагатимуться захопити якісь території України. Проте, за словами командувача Нацгвардії Латвії, для Росії зараз головним є не програти і не відступити.

ЗСУ потрібні 3 компоненти для руху вперед

Також латвійський генерал зазначив, що Збройним силам України потрібні три компоненти для просування:

  • ширша мобілізація,
  • більша підтримка з боку західних країн,
  • нові тактичні оперативні рішення.

А поки що, за словами Пуданса, Україна зараз може лише вести оборонні дії.

Латвійський генерал зазначив, що нове командування української армії повинне шукати нові ідеї та нові оперативні рішення, щоб перемогти у війні. За його словами, є єдиний спосіб, як Україна може виграти війну проти країни-агресорки Росії – фізично знищити сили противника, якщо не на всій території України, то принаймні на її частині.

"Враховуючи ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року", – додав Пуданс.

Війна в Україні

Раніше генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив заяви Путіна і зазначив, що росіяни націлились на захоплення 4 областей.

Також раніше повідомлялося, що у Кринках морпіхи ЗСУ підняли прапор України. Російські загарбники також невдало спробували встановити прапор РФ у Кринках.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили важливе попередження щодо загрози масованого удару РФ 24 лютого. Українцям розслаблятися не потрібно, попередив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

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