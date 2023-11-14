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Україна може зіткнутися з тим, що їй потрібно вести переговори з РФ – Washington Post

Альона Вороніна
14 листопада 2023, 08:35
Захід може дати Україні важелі впливу для досягнення найкращої угоди, якщо дійде до переговорів. Але для українців ще не все втрачено у військовому плані.
Владимир Зеленский, украиские военные, Владимир Путин
Україна може зіткнутися з тим, що їй потрібно вести переговори з РФ/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни, і для України це є справжньою небезпекою, адже вона залежить від сторонніх поставок і підтримки.

Глава Кремля може сподіватися на те, що з часом терпіння Заходу, а також матеріальні і кадрові резерви України будуть вичерпані. Про це зазначається у статті The Washington Post.

Крім цього, журналісти припускають, що можливо диктатор країни-агресорки Росії сподівається на прихід до влади у США колишнього американського президента Дональда Трампа, оскільки обрання Трампа може послабити бажання Сполучених Штатів підтримувати Україну.

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У виданні зазначають, що Україна може потрапити в таку ситуацію, коли їй доведеться вести переговори з РФ.

"Зрештою, Україна може зіткнутися з реальністю, що їй потрібно вести переговори з російським ворогом, готовим нескінченно жертвувати грошима та життями на полі бою. Ця точка ще не досягнута, але Захід має дати Україні важелі впливу для досягнення найкращої з можливих угод, якщо прийде час. І цей важіль означає збереження шансу України вижити й розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не васал Кремля", – зазначається у статті.

У той же час у виданні кажуть, що для України "у військовому плані ще не все втрачено". Журналісти нагадали, що українцям уже вдалося за допомогою ракет і дронів відкинути російські ВМС та відкрити коридор для перевезення зерна, а в наземних боях Збройні сили України завдали російським окупантам величезних втрат у техніці та особовому складі – у боях за Авдіївку втрати загарбників за один день досягали 900 осіб.

Війна в Україні

Раніше глава ГУР Кирило Буданов розповів про можливу затяжну війну в Україні. За його словами, війна в Україні може сильно затягнутися. В умовах тривалої війни Кремль не укладатиме мирні угоди з Україною та союзниками. У РФ досі залишаються територіальні "апетити" не тільки в Криму.

Стали відомі деталі боїв на лівобережжі Херсонщини. Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що незважаючи на шалений опір ворожого війська та вкрай несприятливі умови для логістики, українські війська перемістилися з правого на лівий берег Дніпра, закріпилися на трьох ділянках у районі Антонівського автомобільного, Антонівського залізничного мостів та біля населеного пункту Кринки.

Нагадаємо, боєць Збройних сил України Єгор Фірсов зазначав, що ЗСУ готуються до найгірших сценаріїв на фронті у разі змін погоди. За його словами, російські окупанти навряд зменшать інтенсивність ведення боїв на сході у випадку погіршення погоди. Водночас противнику, найімовірніше, стане важче утримувати стратегічну ініціативу.

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війна в Україні вторгнення Росії мирні переговори з Росією
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