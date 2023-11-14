ЗСУ готуються до найгірших сценаріїв на фронті у разі змін погоди - боєць

Натомість українські сили готують вогневі позиції, максимальну кількість БПЛА і засобів РЕБ.

https://glavred.net/ukraine/zsu-gotuyutsya-do-naygirshih-scenarijiv-na-fronti-u-razi-pogirshennya-pogodi-boyec-10516564.html Посилання скопійоване

Росія веде масштабний наступ на сході, не рахуючись з втратами Колаж Главреда. Фото: ОП, Міноборони РФ

Російські окупанти навряд зменшать інтенсивність ведення боїв на сході у випадку погіршення погоди, розповів в ефірі Голосу Америки боєць ЗСУ Єгор Фірсов.

Водночас противнику, найімовірніше, стане важче утримувати стратегічну ініціативу.

"Не думаю, що тиск ворога зменшиться через зміну погоди. Звичайно, можливо, ворогу стане важче утримувати цю стратегічну ініціативу", - сказав Фірсов. відео дня

За його словами, Росія продовжуватиме тиснути на ЗСУ, попри втрати. Відповідно українські захисники готуються до "найгірших сценаріїв".

"Тому що ви собі навіть уявити не можете, яке кладовище всього ми бачимо на окупованій території. Кладовище ворожих солдатів, техніки будь-якого типу. Ворог зазнав дуже суттєвих втрат під Авдіївкою. Але на мою суб'єктивну точку зору, натиск буде продовжуватися. Звичайно, по землі, по багнюці йому буде важче це робити, але ми себе готуємо до найгіршого сценарію. Ми готуємося, що ворог буде максимально наступати, тому у нас мають бути готові різні вогневі точки", - зазначив Фірсов.

Фірсов наголосив, що українські війська повинні підготувати максимальну кількість дронів, боєприпасів, засобів РЕБ.

"Ми готуємося до того, що ворог буде наступати попри будь-яку погоду", - відповів військовослужбовець.

Війна в Україні

Вже майже місяць Росія веде масштабний наступ на сході України, кинувши на Авдіївський та Бахмутський напрямки найкращі підрозділи і новітні види озброєння.

Найбільш інтенсивні бої, за спостереженням розвідки Естонії, тривають на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській області.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог наростив угрупування окупаційних сил. Українські військові фіксують різке зростання новомобілізованих з'єднань РФ. За противником зберігається перевага в озброєнні і артпострілах. На фронті, в тому числі, ідуть повітряні бої між операторами БПЛА

Тим не менше, через колосальні втрати, противник змушений постійно проводити перегрупування й час від часу зменшувати інтенсивність "м'ясних" штурмів.

На тлі катастрофічних втрат в Україні окупанти РФ прагнуть повернути деталі військових комплексів і систем, які раніше експортували в інші країни, писав The Wall Street Journal.

Та попри важкі бої з окупантами і повільні темпи контрнаступу ЗСУ, Зеленський все ще сподівається, що Україна досягне результатів до кінця 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.