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"Світ зараз непередбачуваний": Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни

Аліна Дембіцька
20 квітня 2023, 22:39 оновлено 20 квітня, 22:39
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Данілов зауважив, що вступ до Альянсу залежить від того, як буде працювати дипломатія та чи почують країни НАТО аргументи України.
Данилов, НАТО
Данілов допускає вступ України до НАТО ще до завершення війни / УНІАН

Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі буде обговорюватись можливість вступу України до Альянсу. Наша країна може стати членом НАТО ще до закінчення війни з країною-агресоркою Росією. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ми сьогодні не бачимо перешкод, щоб вже стати членами Альянсу. Це не така складна ситуація. Це більш політичне рішення. Але треба розуміти, що для цього має бути згода провідних країн Альянсу. Тоді усе це закрутиться набагато швидше. Ми занадто довго з цим зволікали", - заявив Данілов в ефірі 24 каналу.

Секретар РНБО згадав про те, як у 2008 році деякі країни блокували початок процедури План дій щодо членства України в НАТО. За його словами, кожна цивілізована держава має право на членство в Альянсі, і Україна вже знаходиться на цьому шляху.

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Данілов підкреслив, що увесь світ прогнозував поразку України, однак наша країна довела, що може перемогти. Секретар РНБО допустив, що Україна може вступити в НАТО ще до завершення війни з РФ.

"Як ви бачите, світ помилявся. Я б хотів, щоб так само відбулось і тут, щоб ми отримали членство в Альянсі якомога швидше. Я не виключаю, що це може відбутись в будь-який момент. Світ зараз непередбачуваний", - зауважив посадовець.

Він відзначив, що російський диктатор Володимир Путін дуже боявся розширення кордонів з НАТО. За час повномасштабної війни в Україні членство в НАТО отримала Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією.

"Ми б дуже хотіли, щоб ті гарантії безпеки, які до вступу отримали Фінляндія та Швеція про недоторканість своїх кордонів, мала й Україна. Застосування п’ятої статті, яка є у цьому Альянсі", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що вступ до Альянсу залежить від того, як буде працювати дипломатія та чи почують країни НАТО аргументи України.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - заявив Столтенберг.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО. Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України.

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