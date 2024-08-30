Україна може розширити Курську операцію: експерт про нову фазу наступу ЗСУ

Операція ЗСУ перейде від активного наступу до маневрової оборони, щоб відрізати росіян від логістики та збільшити зону контролю, розповів Олександр Мусієнко.

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Які перспективи розвитку Курської операції / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони, 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

ЗСУ мають потенціал розширити межі Курської операції та поповнити обмінний фонд. Успіхи на Курщині довели здатність України переломити хід війни. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Успішною Курською операцією Україна продемонструвала, що здатна переломити хід війни. У Сил оборони є потенціал розширити зону проведення операції, а також поповнити обмінний фонд", - заявив він.

Мусієнко вважає, що українські захисники можуть продовжити операцію в Глушківському районі Курщини. Це створить можливість не лише витіснити противника, але й поповнити обмінний фонд України.

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"Крім того, це дасть змогу розширити ще західніше, на 30-40 км, зону, яку контролюватимуть українські війська", - додав експерт.

За його словами, російське командування спробувало зупинити український наступ за рахунок внутрішніх резервів, але ці спроби не увінчалися успіхом. Мусієнко підкреслив, що Україна довела можливість проведення раптових та ефективних операцій проти російських військ, що має значний стратегічний вплив.

"Україна продемонструвала, що здатна переломити хід війни, здатна атакувати, вміє організувати і провести операції, які впродовж уже понад 20 днів дають більше результатів українським військам з точки зору контролю території, ніж російський наступ, який триває з жовтня 2023 року. І ми бачимо ці результати", - зазначив він.

Мусієнко стверджує, що українська наступальна операція в Курській області поступово переходить на нову фазу. Тепер основною метою стане сковування російських сил.

"Найближчим часом ми побачимо перехід із більш наступальних операцій в операцію з проведення маневреної активної оборони, зокрема відрізання противника від логістики, примноження додаткових територій, збільшення зони контролю, але більш обмеженими темпами. Але найголовніше - стримування величезної кількості російських військ, які потенційно могли б з’явитися на Донецькому або Харківському напрямку", - сказав експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президента про деталі операції в Курській області. За добу українські війська просунулися до двох кілометрів і взяли під контроль 5 км² території.

Також Україна Курською операцією здатна змінити хід війни. ЗСУ довели, що заслуговують на швидшу військову підтримку від Заходу.

Крім цього, операція на Курщині спрямована на серйозну деморалізацію російського суспільства, що може зменшити підтримку війни та мобілізації. Політолог Віктор Андрусів підкреслює, що російські "больові точки" - це використання строковиків, "ісконна територія" та престиж влади.

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