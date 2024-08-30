Головна помилка Курської операції України: Путін міг піти з Донбасу - політолог

Курський хід створював багато нових можливостей для ЗСУ, вважає політолог Андрусів.

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Путін міг би забрати війська з Донбасу / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Одним з найважливіших напрямів старту операції на Курщині була серйозна деморалізація російського суспільства, що веде до зниження підтримки бойових дій, мобілізації, і підтримки політики війни. Політолог Віктор Андрусів не вважає, що на окупантів не можливо вплинути - у них є свої больові точки.

На думку експерта, такими точками є строковики, "ісконна територія" та престиж влади.

"Строковики, яких кидають в бій, для окупантів є вищою мірою несправедливості. "Молодие парни" і "сльози матери" - це фольклорна трагедія, яку росіяни переживають дуже боляче (в тому числі через спогади з першої чеченської).

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Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Так, у 2022 році, як тільки ми взяли в полон перших строковиків - вперше почались обміни. При цьому, в Росії була прямо істерика, і цих строковиків терміново шукали. Завдяки, в тому числі, нашому активному втручанню, матері лили сльози і записували зверення до Путіна про "нещасних мальчиков", - звертає увагу Андрусів.

Ще одним важливим моментом для агресорів є так звана "ісконна територія", починаючи від того, що "нікому не вдавалось завоювати росію", до ядерної доктрини, де наступ на "ісконну територію" вимагає застосування ядерної зброї. Тому Курська операція поставила російське суспільство в ступор і викликала таку обурливу реакцію блогерів.

"Влада швидко взяла інформаційний тренд під контроль, і заглушила суспільний настрій. Але я переконаний, що для нашого ІПСО це просто не пахане поле. Зрештою, основне, на чому тримається російська влада в будь-яку епоху - це престиж. Історично, як тільки падав престиж влади - в Росії відбувався бунт і революція.

Курська операція – це, мабуть, один з найбільших ударів по престижу російської влади за всю війну. ЗСУ захопили територію Росії, а вже три тижні мега крутий сильний Путін нічого з цим зробити не може. "Царь не настоящий" - ось реакція, яку можна досягнути за хорошої інформаційної кампанії проти ворога", - підкреслює експерт.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Віктор Андрусів звертає увагу, що зараз російська влада намагається продати суспільству успіхи на Донбасі. Однак це не працює, адже чому пересічний росіянин має радіти захопленню Новогродівки, коли його рідна "Суджа" окупована? Тому, як підкреслює політолог, це ідеальний час для України, щоб працювали на внутрішній розлад в РФ.

Також Андрусів ставить цікаве запитання, чи зміг би Путін не перекидати війська, якщо б обурення окупантів почало досягати серйозного масштабу в соцмережах? Не факт, адже диктатор завжди відслідковує тренди і намагається їх "купірувати", саме тому він так довго виживає при владі. Саме тому, він досі вагається з мобілізацією і шукає інші рішення для Курської проблеми.

"Давайте уявимо, що нам вдалося розігнати сльози матерей строковиків, обурення блогерів щодо пріоритету Донбасу над "ісконними територіями", і сумніви у силі і спроможності Путіна - чи змогла б російська влада це проігнорити і не поставити звільнення Курської області в пріоритет? Навряд чи. Однак, саме цього не сталось. Ми постійно жаліємося на російські ІПСО, але самі абсолютно не використовуємо цю зброю проти них. Насправді ж, ІПСО - це війна майбутнього, а не дрони", - підсумовує експерт.

Курська операція - останні новини

Як відомо, у Курській області ЗСУ просунулися вперед і взяли полонених. Триває наступальна операція на курському напрямку, за минулу добу українські війська просунулися до двох кілометрів, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нещодавно в ОП натякнули на продовження Курської операції. Операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні, підкреслив Михайло Подоляк.

Вже ні для кого не секрет, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

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