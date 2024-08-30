УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Головна помилка Курської операції України: Путін міг піти з Донбасу - політолог

Даяна Швець
30 серпня 2024, 18:14
142
Курський хід створював багато нових можливостей для ЗСУ, вважає політолог Андрусів.
Головна помилка Курської операції України: Путін міг піти з Донбасу - політолог
Путін міг би забрати війська з Донбасу / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 4-я ОТБр

Одним з найважливіших напрямів старту операції на Курщині була серйозна деморалізація російського суспільства, що веде до зниження підтримки бойових дій, мобілізації, і підтримки політики війни. Політолог Віктор Андрусів не вважає, що на окупантів не можливо вплинути - у них є свої больові точки.

На думку експерта, такими точками є строковики, "ісконна територія" та престиж влади.

"Строковики, яких кидають в бій, для окупантів є вищою мірою несправедливості. "Молодие парни" і "сльози матери" - це фольклорна трагедія, яку росіяни переживають дуже боляче (в тому числі через спогади з першої чеченської).

відео дня

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Так, у 2022 році, як тільки ми взяли в полон перших строковиків - вперше почались обміни. При цьому, в Росії була прямо істерика, і цих строковиків терміново шукали. Завдяки, в тому числі, нашому активному втручанню, матері лили сльози і записували зверення до Путіна про "нещасних мальчиков", - звертає увагу Андрусів.

Ще одним важливим моментом для агресорів є так звана "ісконна територія", починаючи від того, що "нікому не вдавалось завоювати росію", до ядерної доктрини, де наступ на "ісконну територію" вимагає застосування ядерної зброї. Тому Курська операція поставила російське суспільство в ступор і викликала таку обурливу реакцію блогерів.

"Влада швидко взяла інформаційний тренд під контроль, і заглушила суспільний настрій. Але я переконаний, що для нашого ІПСО це просто не пахане поле. Зрештою, основне, на чому тримається російська влада в будь-яку епоху - це престиж. Історично, як тільки падав престиж влади - в Росії відбувався бунт і революція.

Курська операція – це, мабуть, один з найбільших ударів по престижу російської влади за всю війну. ЗСУ захопили територію Росії, а вже три тижні мега крутий сильний Путін нічого з цим зробити не може. "Царь не настоящий" - ось реакція, яку можна досягнути за хорошої інформаційної кампанії проти ворога", - підкреслює експерт.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Віктор Андрусів звертає увагу, що зараз російська влада намагається продати суспільству успіхи на Донбасі. Однак це не працює, адже чому пересічний росіянин має радіти захопленню Новогродівки, коли його рідна "Суджа" окупована? Тому, як підкреслює політолог, це ідеальний час для України, щоб працювали на внутрішній розлад в РФ.

Також Андрусів ставить цікаве запитання, чи зміг би Путін не перекидати війська, якщо б обурення окупантів почало досягати серйозного масштабу в соцмережах? Не факт, адже диктатор завжди відслідковує тренди і намагається їх "купірувати", саме тому він так довго виживає при владі. Саме тому, він досі вагається з мобілізацією і шукає інші рішення для Курської проблеми.

"Давайте уявимо, що нам вдалося розігнати сльози матерей строковиків, обурення блогерів щодо пріоритету Донбасу над "ісконними територіями", і сумніви у силі і спроможності Путіна - чи змогла б російська влада це проігнорити і не поставити звільнення Курської області в пріоритет? Навряд чи. Однак, саме цього не сталось. Ми постійно жаліємося на російські ІПСО, але самі абсолютно не використовуємо цю зброю проти них. Насправді ж, ІПСО - це війна майбутнього, а не дрони", - підсумовує експерт.

Курська операція - останні новини

Як відомо, у Курській області ЗСУ просунулися вперед і взяли полонених. Триває наступальна операція на курському напрямку, за минулу добу українські війська просунулися до двох кілометрів, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нещодавно в ОП натякнули на продовження Курської операції. Операції на території РФ можуть бути не тільки сухопутні, підкреслив Михайло Подоляк.

Вже ні для кого не секрет, що Україна вже частково досягла трьох цілей у Курській області. Про це пише видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначено, що Київ тримав у таємниці від Заходу деталі щодо операції. Наразі в Пентагоні не мають уявлень про подальші дії українців на Курщині.

Інші новини про Курщину:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Курськ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

В Україні заговорили про зупинку транзиту нафти: гучна заява "Нафтогазу"

В Україні заговорили про зупинку транзиту нафти: гучна заява "Нафтогазу"

18:14 Гроші
Путіна можуть арештувати: МЗС звернулось до Монголії, щоб передати його в Гаагу

Путіна можуть арештувати: МЗС звернулось до Монголії, щоб передати його в Гаагу

17:49 Україна
Автогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 вересня

Автогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 вересня

17:30 Аналітика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини 7343

Урожаю можна й не побачити: рослини, які не можна садити біля малини

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська 4589

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею 4189

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає 3783

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає

Останні новини

18:18

Глибокі і віддані: топ-4 знаки зодіаку, які люблять найсильніше

18:17

Monobank "ліг": у роботі мобільного застосунку стався збій

18:14

Головна помилка Курської операції України: Путін міг піти з Донбасу - політолог

18:14

В Україні заговорили про зупинку транзиту нафти: гучна заява "Нафтогазу"

18:05

Що робити з цвіллю на стінах: прості, але дуже хороші рішенняВідео

Олександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії БілорусіОлександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії Білорусі
17:49

Путіна можуть арештувати: МЗС звернулось до Монголії, щоб передати його в Гаагу

17:34

"Буде жорстка відповідь": Жмайло оцінив, чи реальною є загроза з Білорусі

17:30

Автогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 вересня

17:26

Вразить всіх наповал: що подарувати подрузі на день народження

Реклама
17:11

Дивно, але геніально: для чого досвідчені садівники залишають в саду ложку цукру

17:10

Путін захоче закінчити війну: аналітик назвав вразливе місце, куди влуплять ЗСУ

16:48

"З цього часу влади Путіна вже не буде": названа дата повного розвалу Росії - прогноз

16:43

"Втрати страшні": боєць ЗСУ оцінив імовірність захоплення Покровська

16:39

Покровськ має шанси не стати другим Бахмутом: ці три тижні будуть вирішальними

16:36

Значне просування РФ під Покровськом: у DeepState розкрили, що відбувається насправді

16:19

Якою пігулкою можна підгодувати кімнатні квіти: вразять своєю красою

16:00

РФ вдарила КАБами по Харкову: на майданчику вбито дитину, у багатоповерхівці - жертвиФотоВідео

15:57

Закрити вікна і не тільки: в ОВА звернулись до мешканців Сум після обстрілу - є загибліФотоВідео

15:51

У Курській області ЗСУ просунулися вперед і взяли полонених – Ставка Зеленського

15:48

"Кремль змушує": чи прогне РФ Лукашенка вступити в війну проти Києва - Жмайло

Реклама
15:25

Може принести біди і зраду: чому не можна мити посуд в гостях

15:21

"Весь держапарат РФ ледь не хекнув": Росія боїться оголошувати мобілізацію – ЖмайлоВідео

15:20

Що робити, якщо не набирається вода в бачок унітазу: легкий спосіб полагодити

15:17

Нацполіція розшукує екснардепа Березу через ухилення від армії – ЗМІ

15:12

Можливі диверсії та обстріли: чи може армія Білорусі піти в наступ на Київ - Жмайло

14:35

Треба знайти заховану лампочку за 10 секунд: загадку розгадують лише одиниці

14:25

Імовірність арешту Путіна за ордером МКС: у Кремлі видали дивну заяву

14:11

"Будеш отримувати по обличчю": колега путініста Кіркорова ошелешив заявою про нього

13:57

Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень

13:34

США допоможуть знайти причину катастрофи F-16 ЗСУ: командувач ПС про деталі катастрофи

13:21

У якому оточенні опинилися окупанти на Курщині: Попович заявив про знищені мости

13:20

Чому не можна казати "дОчка": якої помилки варто категорично уникатиВідео

13:08

Де і коли проведуть "Євробачення-2025" - усі деталі

13:00

Війна охопить чотири області РФ, режим Путіна впаде до весни 2025-го – астролог Влад РоссВідео

12:59

Порожні "червоні лінії" РФ на Курщині: в ISW розкрили, чому Путін не оголошує війну

12:56

Помилки в повітрі або на землі: генерал про ймовірні причини катастрофи F-16 ЗСУ

12:31

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знаєВідео

12:30

Температура перевищить норму на 8 градусів: на які регіони України насунеться спека

12:28

Популярна російська співачка-путіністка йде зі сцени

12:17

Церковне свято 31 серпня: що заборонено робити у день вшанування Пресвятої Богородиці

Реклама
12:04

Дрон вибухнув просто перед авто: журналісти потрапили під удар РФ на ДонбасіВідео

11:53

27 років разом: "Сніданок з 1+1" відзначає річницю спецвипуском з історіями ведучих і команди

11:51

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська

11:39

Як примусити РФ до миру: у Зеленського назвали умови

11:24

Китайський гороскоп на завтра 31 серпня: Мавпам - безлад, Драконам - проблеми

11:23

РФ стягує більше військ на Курщину: в ISW розкрили план Кремля

10:40

Перша аварія українського F-16: у Пентагоні зробили заяву

10:31

"Виходить на мітинги на підтримку Путіна": Слава Дьомін ошелешив правдою про свою матір

10:30

Графіки змінилися: яким регіонам України екстрено відключать світло

10:11

РФ вночі вгатила по Україні ракетами і дронами, цілі збивали у 5 областях: які наслідки

^
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти