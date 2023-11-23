Третя хвиля наступу на Авдіївку: РФ атакує місто з усіх боків, кидає на 'м'ясо' піхоту

Ситуація у місті критична, ворог не полишає спроб оточити Збройні сили.

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Росія зазнала нових масштабних втрат під Авдіївкою / Колаж Главреда. Фото: Фото: instagram.com/libkos

Українське командування та військові підтверджують, що Росія розпочала третю хвилю масштабного наступу на Авдіївку. Ворог фактично стирає місто авіабомбами і кидає на штурм позицій ЗСУ саму лиш піхоту.

Як повідомив в ефірі Еспресо офіцер "Легіону Свободи" майор МВС Максим Морозов, окупанти атакують Авдіївку з усіх боків й активно працють в напрямку промзони.

Морозов охарактеризував ситуацію в Авдіївці як "критичну". ЗСУ працюють, зокрема, з недопущення розширення "сірих зон".

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"Окупанти не полишають спроб заволодіти Авдіївкою або оточити місто. Противник атакує з усіх боків та активно працює в напрямку промзони, намагаючись туди зайти. Ці ворожі дії вже незмінні кілька днів. Бригади ЗСУ контратакують з метою недопущення просування ворога і розширення сірих зон", - зазначив Морозов.

Росія активно застосовує авіацію, зносячи "під фундамент" усі споруди і висотки в Авдіївці, щоб унеможливити перебування українських сил.

Основну відповідальність у штурмових діях росіяни знову переклали на піхоту.

"Кількість російської піхоти збільшилася на Авдіївському напрямку. Третю хвилю наступу на Авдіївку керівництво РФ поклало на плечі піхоти. Завдяки цьому гарматному м'ясу ворог мав перейти залізницю, зайти в коксохім, заволодіти промзоною. Але жодна ціль не досягнута", - підсумував офіцер "Легіону Свободи".

У росіян різко зросли втрати

Третя хвиля наступу на Авдіївку безпосередньо відбилась на статистиці щодо ліквідованих окупантів.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону підтвердив різке зростання втрат сил РФ - загарбники залучили значну кількість бронетехніки.

Минулої доби українські воїни знищили три танки й сім бронемашин, армія РФ втратила 501 людину, більшість саме під Авдіївкою. Усі штурми були безуспішними, Збройні Сили України відбили 30 атак на Авдіївку, але активність противника все одно висока.

Бої за Авдіївку

З 10 жовтня на Авдіївському напрямку тривають найзапекліші бої на лінії фронту - починаючи з 2014 року. Наразі ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону і село Степове.

Таким чином, ЗС РФ не полишають намірів оточити й відрізати українське угрупування на цьому напрямку.

Напередодні про третю хвилю наступу повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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