Україна ламає другу армію світу: Зеленський розповів, як Росія зазнала краху і стала прохачем

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія більше не є суб'єктом міжнародної політики, яка зможе щось диктувати світу.

"Україна ламає так звану другу армію світу. І тепер Росія буде тільки прохачем. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається видавити з країн Заходу, придумуючи різну нісенітницю про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом і не зможе щось комусь диктувати, немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати, світ це бачить", - підкреслив Зеленський.

Зеленський заявив, що весь російський потенціал витрачається зараз на війну проти України і всього вільного світу.

"Був газовий вплив - ні, був військовий вплив - випарувався, була політична вага - тепер ізоляція, яка постійно збільшується, були ідеологічні амбіції - тепер тільки відраза. І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині континенту. Чим більше Росія свого потенціалу втратить зараз, тим більше реальної свободи отримають всі народи і поруч з Росією, і в її межах. Україна - в першу чергу", - зазначив президент.

Війна в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про розмову зі своїм ізраїльським колегою Яіром Лапідом.

В ході діалогу сторони обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи і технології ППО і ПРО для протидії іранським безпілотникам, які використовує Росія з метою ударів по українських містах.

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