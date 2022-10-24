Зеленський звернувся до Ізраїлю: закликав зробити вибір між Києвом і Москвою та надати Україні ППО

Україна чекає від Ізраїлю позитивного рішення щодо постачань ППО - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters, АрміяІнформ

Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, на чиєму боці Єрусалим у війні Москви проти Києва. Він подякував ізраїльському народу за медичну допомогу українцям і закликав підтримати Україну наданням країні систем протиповітряної оборони для захисту від агресії Росії в небі.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, український гарант під час свого звернення до ізраїльського народу закликав Ізраїль визначитися, на чиєму він боці у війні Росії проти України.

"Чи не час Ізраїлю обрати, із ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання", - сказав гарант.

Президент зазначив, що Ізраїль ще з 2014 року, коли Росія почала гібридну війну проти України, схоже, вирішила не допомагати українській державі зброєю, "щоб не дратувати Кремль".

"Звичайно, це рішення вашої держави, ваших урядів. Схоже, воно було ухвалено давно - у 2014 році, коли Росія почала агресію проти України. Рішення "не дратувати" Кремль, не допомагати Україні реально", - заявив гарант і зазначив, що Київ вже 8 років просить допомоги у Єрусалима.

За його словами, якби раніше Україна змогла захистити своє небо, у Москви не було б мотиву піти за сприянням у війні до Тегерана.

"Якби Україна відразу могла убезпечити своє небо, зіткнувшись з ракетною і дроновою загрозою, у Росії наразі не було б навіть мотиву – йти в Іран і пропонувати йому щось в обмін на сприяння в терорі",-вважає гарант.

Президент Володимир Зеленський подякував народу Ізраїлю за розуміння, медичну допомогу, і достовірне висвітлення ізраїльськими ЗМІ війни Росії проти України із засудженням російського терору. Він висловив сподівання, що підтримка посилиться наданням ППО.

"І ми бачили: нас підтримують на землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку і в небі", - підкреслив Володимир Зеленський.

Позиція Ізраїлю щодо постачань зброї Україні

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба 18 жовтня заявив, що Київ планує офіційно звернутися до Ізраїлю з проханням поставити системи ППО. За словами дипломата, звернення буде на тлі підтримки Іраном Росії у війні проти української держави.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня заявив, що Єрусалим продовжить допомагати Україні в гуманітарній та медичній сферах. Однак ізраїльська держава не готова надавати Києву військову підтримку.

Пізніше Ганц сказав, що Єрусалим готовий допомогти Україні в розробці систем раннього попередження про ракетні удари. Однак повторив відсутність планів з надання Києву зброї.

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