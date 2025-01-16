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Україна хоче відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський

Віталій Кірсанов
16 січня 2025, 01:20
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Зеленський поділився очікуваннями від польського головування в Раді Європейського союзу, яке стартувало з 1 січня.
Зеленський, ЄС
Зеленський зустрівся з українською громадою у Варшаві / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

  • Зеленський зустрівся з українською громадою у Варшаві
  • Президент розповів про свою амбітну мету

Україна сподівається у 2025 році відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський вважає, що цьому може посприяти польське та данське головування в Раді ЄС. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Під час зустрічі з українською громадою у Варшаві глава держави, серед іншого, обговорив питання євроінтеграційного курсу держави.

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В Офісі президента зазначили, що Зеленський поділився очікуваннями від польського головування в Раді Європейського Союзу, яке стартувало з 1 січня і триватиме пів року.

За словами глави держави, за цей час Україна розраховує відкрити три переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу.

"Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім - Данія (після головування Польщі в Раді ЄС із січня по червень черга буде передана Данії на піврічний період, тобто з липня по кінець грудня 2025 року, - ред.): хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна мета відкрити 5-6 кластерів", - сказав Зеленський.

Він додав, що "в принципі" можливо відкрити і всі цього року "якщо вийде".

"Будемо намагатися це все зробити", - резюмував президент.

Вступ України до Євросоюзу - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. Лідери країн ЄС 14 грудня 2023 року ухвалили політичне рішення про початок переговорів з Києвом щодо євроінтеграції української держави.

Як повідомляв Главред раніше, Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України, йшлося в одному з документів ЄС. Зокрема, від Києва вимагають провести антикорупційну реформу і адаптувати національне законодавство під європейські стандарти.

Раніше повідомлялося про те, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро, написали журналісти The Times. Київ може інтегруватися в ЄС щонайменше 2030 року. Не виключено, що знадобиться ще більше часу.

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Що за організація Євросоюз?

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

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