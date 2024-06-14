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Удари ЗСУ по Білорусі: Загородній розповів, що загрожує Лукашенку

Андрій Ганчук
14 червня 2024, 15:52
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Україні потрібно вимагати більше озброєнь, авіації та іншої військової допомоги від союзників на Заході, переконаний політичний експерт Тарас Загородній.
Лукашенко, ЗСУ
Лукашенко може позбутися двох НПЗ у Білорусі - експерт / Колаж: Главред, фото: Кремль, 35 ОБрМП

Переломний момент на міжнародній арені щодо війни Росії проти України вже настав, коли Захід дозволив застосовувати свою зброю по російській території. Тепер ЗСУ могли б вдарити і по Білорусі, щоб Мозирський і Новополоцький НПЗ опинилися там "зайвими". Про це заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна вже убезпечила свій північний фронт.

"Переломний момент настав - дозвіл бити по РФ отримано, і його потрібно нарощувати. До речі, це автоматично означає й удари по території Білорусі. Фактично Україна вже убезпечила свій північний фронт. Думаю, що Лукашенко із сумом усвідомлює, що як мінімум Мозирський і Новополоцький НПЗ можуть виявитися зайвими на білоруській території", - зазначив експерт.

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Також він додав, що тепер потрібно, щоб Захід дав ще більше зброї.

"Наразі ініціатива на боці України, і потрібно її реалізовувати: вимагати більше зброї, авіації та всього іншого. На Заході бояться хаосу в Росії - так нехай РФ шурує на кордони 1991 року, і тоді там буде спокійніше, менше хаосу", - підкреслив Тарас Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Удари по Росії зброєю Заходу - головні новини за темою:

США зняли табу на удари України американською зброєю по території Росії. Адміністрація Джо Байдена дозволила застосовувати озброєння в прикордонні. Утім, далекобійні ракети ATACMS застосовувати по РФ поки що не дозволяють.

У Байдена заявили, що є перші успіхи України в застосуванні зброї США по Росії. Як пояснили в адміністрації, рішення про зняття заборони на удари в прикордонні було ухвалено через ситуацію в Харківській області.

Путін не зможе "розтоптати" Україну, сказав шеф Пентагону Ллойд Остін. За його словами, застосування зброї США по Росії поліпшить становище ЗСУ і загалом ситуацію для українців.

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