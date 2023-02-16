"Україна готова": РФ планує масовану атаку на 23-24 лютого - Данілов

Російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов і додав, що Україна готова до можливої атаки.
Данілов закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів загарбників.
"Ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього потрібно спокійно ставитися. Ми до цього готові", - сказав секретар РНБО.
"Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але ми все пройдемо", - зазначив Данілов.
Він висловив сподівання, що вже влітку в Україні буде зовсім інша ситуація і на фронті, і на інших ділянках.
Масований ракетний удар по Україні 16 лютого
Вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. У низці міст України було чути вибухи.
Всього по Україні було випущено 32 ракети, 16 з них збили сили ППО.
Ракетний удар по Україні прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, керованих авіаційних і протикорабельних ракет (...) Силами і засобами Збройних сил України знищено 14 крилатих ракет і 2 керовані авіаційні ракети", - написав він у Telegram.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що були знищені 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" і дві керовані авіаційні ракети Х-59.
"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, вразивши об'єкти критичної інфраструктури. В даний час на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - йдеться у повідомленні.
Інші новини:
- Наводив артилерію на позиції ЗСУ: в Україні ліквідували російського майора
- Війська РФ за 2 тижні зазнали дуже великих втрат, можливості Путіна обмежені - Британія
- Провали окупантів б'ють по планах Путіна: в ISW зробили прогноз про послання 21 лютого