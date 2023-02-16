"Україна готова": РФ планує масовану атаку на 23-24 лютого - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів російських загарбників до річниці вторгнення.

Олексій Данілов розповів про плани окупантів до 24 лютого / УНІАН

Російські окупаційні війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов і додав, що Україна готова до можливої атаки.

Данілов закликав українців не панікувати і "спокійно ставитися" до планів загарбників.

"Ми з вами починали говорити, що вони готуються і будуть намагатися 23-24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього потрібно спокійно ставитися. Ми до цього готові", - сказав секретар РНБО.

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"Я думаю, що ми вже розуміємо, що таке атаки, після того як "приймали" за один день 115-120 ракет. Впораємося і з цим днем. Так, буде важко, але ми все пройдемо", - зазначив Данілов.

Він висловив сподівання, що вже влітку в Україні буде зовсім інша ситуація і на фронті, і на інших ділянках.

Олексій Данилов / скріншот

Масований ракетний удар по Україні 16 лютого

Вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. У низці міст України було чути вибухи.

Всього по Україні було випущено 32 ракети, 16 з них збили сили ППО.

Ракетний удар по Україні прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного і морського базування, керованих авіаційних і протикорабельних ракет (...) Силами і засобами Збройних сил України знищено 14 крилатих ракет і 2 керовані авіаційні ракети", - написав він у Telegram.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що були знищені 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, вразивши об'єкти критичної інфраструктури. В даний час на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - йдеться у повідомленні.

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