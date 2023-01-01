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Україна повинна бити по об’єктах прикордонних областей РФ і Білорусі – Тука

1 січня 2023, 17:28
Важливо бити по залізничних станціях, нафтових базах, військових складах і військових частинах країни-окупанта і її держави-союзниці.
Украинские военные, ВСУ, Георгий Тука
Георгій Тука вважає, що Україна повинна бити по об’єктах прикордонних областей РФ і Білорусі/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Україні важливо знищувати об’єкти окупантів, які впливають на хід війни проти нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни-агресорки Росії. До цього списку належать, зокрема, військові частини, військові склади, нафтові бази тощо.

Більше того – по таких об’єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю Главреду.

"Існують сотні й навіть тисячі реперних точок на території прикордонних областей РФ (залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини), і їх необхідно системно знищувати. Між іншим, це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні невигідно отримати додатковий фронт. Але й залишатися "хлопчиком для биття", коли з території Білорусі продовжують завдаватися удари по наших мирних містах, а ми у відповідь мовчки спостерігаємо, не можна", – зазначає Тука.

Він наголосив: білоруси повинні відчути, до яких наслідків може призвести така підла позиція як їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, так і їх самих.

Нагадаємо, Тука раніше зазначав, що українська армія в 2023 році не зможе вийти на кордони 1991 року. На його думку, ЗСУ звільнять всі українські території лише через 2-3 роки мінімум.

Раніше російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський зазначав, що ключові бої на українському фронті відбудуться у січні та лютому. Бійці ЗСУ підуть у великий контрнаступ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готується до створення величезного "котла" для росіян.

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