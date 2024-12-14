'Йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві': Трамп може розвалити НАТО – Золотарьов

Основні тези Золотарьова:
- Якщо США вийдуть з НАТО, це може спровокувати розпад Альянсу
- Низка інших країн може врахувати позицію США і повторити за ними
Якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з Північноатлантичного альянсу, це може спровокувати розпад НАТО.
Багато країн будуть дивитися на поведінку США і можуть також прийняти рішення про вихід з Альянсу. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов інтерв’ю Главреду.
Раніше Дональд Трамп погрожував, що він виведе Сполучені Штати з Альянсу.
"Якщо відбудеться вихід Сполучених Штатів, це призведе до розпаду НАТО. Оскільки є ціла низка країн, які дивитимуться на поведінку США і враховуватимуть її: якщо в НАТО не буде Штатів, то за ними на вихід з Альянсу може піти ще ціла низка країн", – зазначив Золотарьов.
За його словами, це призведе не тільки до розпаду НАТО, а й до глобальних геополітичних потрясінь.
"Тому що світ фрагментується. Якби Трамп на це дійсно пішов, йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві", – додав політолог.
Заяви Трампа про НАТО – останні новини
Як повідомляв Главред, у грудні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його жорстка позиція щодо НАТО під час першого президентства збільшила оборонні витрати інших членів альянсу на $600 млрд.
"Якщо вони платять за рахунками, і якщо я вважаю, що вони чинять чесно, що вони поводяться з нами справедливо, то відповідь абсолютно одна – я б залишився в НАТО", – сказав Трамп в інтерв'ю MSNBC.
Нагадаємо, політолог Андрій Золотарьов відповів, чи блефує Трамп, коли каже про вихід США з НАТО. НАТО очікують непрості часи, упевнений Золотарьов.
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Хто такий Андрій Золотарьов
Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.
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