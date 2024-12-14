Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві": Трамп може розвалити НАТО – Золотарьов

Альона Вороніна
14 грудня 2024, 03:30
18
Одним своїм рішенням Трамп може призвести до того, що Північноатлантичний альянс розпадеться.
Дональд Трамп, Андрей Золотарев
Якщо Трамп виведе США з НАТО, Альянс може розпастися/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Основні тези Золотарьова:

  • Якщо США вийдуть з НАТО, це може спровокувати розпад Альянсу
  • Низка інших країн може врахувати позицію США і повторити за ними

Якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з Північноатлантичного альянсу, це може спровокувати розпад НАТО.

Багато країн будуть дивитися на поведінку США і можуть також прийняти рішення про вихід з Альянсу. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов інтерв’ю Главреду.

відео дня

Раніше Дональд Трамп погрожував, що він виведе Сполучені Штати з Альянсу.

"Якщо відбудеться вихід Сполучених Штатів, це призведе до розпаду НАТО. Оскільки є ціла низка країн, які дивитимуться на поведінку США і враховуватимуть її: якщо в НАТО не буде Штатів, то за ними на вихід з Альянсу може піти ще ціла низка країн", – зазначив Золотарьов.

За його словами, це призведе не тільки до розпаду НАТО, а й до глобальних геополітичних потрясінь.

"Тому що світ фрагментується. Якби Трамп на це дійсно пішов, йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві", – додав політолог.

'Йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві': Трамп може розвалити НАТО – Золотарьов
Витрати НАТО на оборону/ Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про НАТО – останні новини

Як повідомляв Главред, у грудні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його жорстка позиція щодо НАТО під час першого президентства збільшила оборонні витрати інших членів альянсу на $600 млрд.

"Якщо вони платять за рахунками, і якщо я вважаю, що вони чинять чесно, що вони поводяться з нами справедливо, то відповідь абсолютно одна – я б залишився в НАТО", – сказав Трамп в інтерв'ю MSNBC.

Нагадаємо, політолог Андрій Золотарьов відповів, чи блефує Трамп, коли каже про вихід США з НАТО. НАТО очікують непрості часи, упевнений Золотарьов.

Читайте також:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Дональд Трамп Андрій Золотарьов Північноатлантичний альянс
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві": Трамп може розвалити НАТО – Золотарьов

"Йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві": Трамп може розвалити НАТО – Золотарьов

03:30Світ
Відключень не уникнути: експерт назвав міста, які зиму проведуть у темряві

Відключень не уникнути: експерт назвав міста, які зиму проведуть у темряві

00:49Україна
Говоритимуть про миротворців в Україні: Зеленский поїде на саміт ЄС

Говоритимуть про миротворців в Україні: Зеленский поїде на саміт ЄС

00:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Страшна трагедія": Наталія Сумська повідомила про свою втрату

"Страшна трагедія": Наталія Сумська повідомила про свою втрату

Гороскоп на сьогодні 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

Гороскоп на сьогодні 14 грудня: Стрільцям - фантастичний прибуток, Овнам - успіх

Запах перегару зникне за хвилину: хитрий фокус стовідсотково допоможе кожному

Запах перегару зникне за хвилину: хитрий фокус стовідсотково допоможе кожному

"Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України

"Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Кроликам - проблеми, Коням - успіх

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Кроликам - проблеми, Коням - успіх

Останні новини

04:27

Скоротити "сіру зону" на Херсонщині: Братчук попередив про небезпеку зі сторони РФ

04:00

Як видалити плями на сидінні унітазу: рецепт домашнього засобу за копійки

03:30

"Йому б аплодували і в Пекіні, і в Москві": Трамп може розвалити НАТО – Золотарьов

03:00

ППО може не спрацювати: названо несподівані цілі та терміни удару "Орешником"

02:35

4 знаки зодіаку, під якими народжуються найбагатші жінки

Всупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – ЗолотарьовВсупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – Золотарьов
02:30

Що взяти із собою в басейн новачкові: що купити і з чого почати

01:00

Дарують дітям любов та турботу: хто найкращі мами за знаком зодіаку

00:49

Відключень не уникнути: експерт назвав міста, які зиму проведуть у темряві

00:34

Говоритимуть про миротворців в Україні: Зеленский поїде на саміт ЄС

Реклама
00:03

Відключення світла в Україні - графіки на 14 грудня (оновлюється)

13 грудня, п'ятниця
23:37

Чи поїде Путін домовлятися із Зеленським про мир - несподіваний прогноз

23:36

Тільки не після сну: експертка назвала точний час, коли краще пити каву зранку

23:14

Долар почав різко "падати": яким буде курс валют найближчими днями

22:58

Трамп хоче укласти перемир'я між РФ та Україною у перший день президентства - NBC

22:43

Медсестра назвала ознаки того, що чоловік помирає

21:45

Завершення війни у 2025 році: яким буде мир в Україні - NYT

21:38

Зеленський зустрінеться з лідерами європейських країн: Reuters дізналися подробиці

21:24

Найбільший оператор фіксованого зв'язку підвищує тарифи: скільки доведеться платити

20:55

Ціни на популярний овоч в Україні рвонули вгору - подорожчав уже на 22%

20:55

Чому людина пітніє: чого не вистачає організму і сигнал небезпеки недуги

Реклама
20:05

Трамп здатен завершити війну: все вирішиться протягом кількох місяців - Келлог

20:05

Потрібно знайти кролика за 7 секунд: лише "справжні детективи" побачать тварину

19:31

Україну накрило сильне похолодання: коли прийде потепління і буде +7

19:31

РФ готується до нової атаки по Україні: аналітик назвав екстремально небезпечні дати

19:29

Дочка путініста Кіркорова терміново покинула РФ - деталі

19:28

ДПСУ розвіяла міфи щодо постачальників снарядів на 23 млрд: мають сертифікат НАТО та багаторічний досвідФото

19:13

РФ може знову вдарити "Орешником": експерт назвав точну дату

19:10

Масштабна атака на Україну: сьогодні було встановлено абсолютний рекордПогляд

19:07

І духу від мишей не залишиться: найкращий засіб позбавить гризунів назавжди

18:58

"Цілеспрямована дівчина": Ольга Сумська зізналася, чим займається її донька

18:35

Графік вимкнення світла на 14 грудня: обмеження діятимуть значно довше

18:13

Існує загроза з двох сторін: у Польщі пояснили відмову направляти війська в Україну

18:10

"Зі своєю точкою зору": втікач Влад Яма показала, як змінився його син

18:09

У фокусі – захист неба: Зеленський провів перше засідання ​Технологічної Ставки

17:43

Україна перевершує РФ в артилерії в 3 рази: ЗСУ здивували заявою

17:19

ЗСУ знищили два плацдарми РФ: розвідка Естонії розкрила успіхи України на фронті

17:10

Як накрутити волосся на шкарпетки: простий вау-метод з TikTok

17:03

Лише надзвичайно розумні люди знайдуть 3 відмінності за 15 секунд: складна загадка

17:02

Як варити рис для суші: секретна добавка гарантує приголомшливий результат

17:00

Після удару РФ: Сибіга закликав терміново надати Україні системи ППО

Реклама
16:58

Увесь рік будете здоровими: що потрібно зробити 14 грудня - прикмети

16:56

Останній Повний Місяць 2024 року: на який знак зодіаку чекає грандіозний успіх

16:29

"Не допомагай ворогу": СБУ запускає чат-бот "Спали ФСБешника"

16:24

"Про це говорять усі": Орбан похвалився, що "відкрив двері" до переговорів України та РФ

16:17

Україну накриє відлига: у яких областях чекати різкого потепління

16:10

Оточення ЗСУ біля Курахового: військові повідомили, яка насправді там ситуація

15:53

"З жінками пікантний тип спілкування": Женя Галич розповів, чи зраджував дружині

15:38

Трамп може влупити по ядерних об'єктах однієї з країн: про кого йдеться - WSJ

15:12

Москва може вдруге атакувати Україну за допомогою "Орешника": FT розкрило терміни

15:10

Петро Порошенко увійшов до лідерів антирейтингу депутатів-прогульників, - рух "ЧЕСНО"

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти