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Указами "полетіли голови": Зеленський звільнив Кислицю і багатьох послів України

Даяна Швець
21 грудня 2024, 12:37
1229
Оприлюднено дев’ять указів, які стосуються змін у дипломатичних відомствах.
Кислица, Зеленский
Зеленський провів чистки серед послів / Колаж: Главред, фото: ОП, Фейсбук

Що зробив Зеленський:

  • Провів перестановки серед послів
  • Звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН
  • Призначив нових послів України в низці країн

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про звільнення дипломатичних представників країни. Відповідні документи були опубліковані 21 грудня на офіційному сайті Офісу президента.

Серед звільнених — постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, а також посол України в Китаї Павло Рябікін. Загалом оприлюднено дев’ять указів, які стосуються змін у дипломатичних відомствах.

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Зокрема:

  • Євгенію Філіпенко звільнено з посади постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
  • Василь Гамянін залишив посаду посла України в Республіці Індонезія.
  • Сергій Корсунський звільнений із посади посла України в Японії.
  • Петро Бешта більше не обіймає посаду посла України в Литві.
  • Андрій Таран звільнений із посади посла в Словенії.
  • Андрій Праведник покинув посаду посла України в Республіці Руанда.

Крім того, Зеленський скасував указ від 22 лютого 2024 року, яким Еміне Джапарова була призначена постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Водночас президент призначив нових послів України в низці країн:

  • Вячеслава Яцюка призначили на посаду посла України в Руанді;
  • Юлію Федів послом в Філіппінах;
  • Ольгу Нікітченко послом в Литві;
  • Федора Шандора послом в Угорщині;
  • Петра Бешту послом в Словенії;
  • Василя Гамяніна послом в Демократичній Республіці Конго.

Володимир Зеленський - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський розкрив деталі щодо активізації військ РФ на Херсонському напрямку. За його словами, ЗСУ відбили атаки РФ на Херсонщині.

Окрім цього, Зеленський жорстко відповів Путіну на дуель з "Орешником". Ця емоційна заява спричинила справжній інформаційний вибух у соціальних мережах.

Також Зеленський поговорив з Усиком перед боєм. Президент висловив слова підтримки від імені всієї України і пожартував про Storm Shadow.

Останні заяви Кислиці:

Хто такий Сергій Кислиця

Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року).

Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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