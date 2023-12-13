Війська РФ прагнуть взяти важливе місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили деталі

Російські окупанти намагаються порушити логістику Сил оборони України, сказав офіцер офіцер 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко.

https://glavred.net/ukraine/voyska-rf-stremyatsya-vzyat-vazhnyy-gorod-na-donbasse-v-vsu-raskryli-detali-10524719.html Посилання скопійоване

Окупати Росії хочуть захопити Часів Яр - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Окупаційні війська агресора Росії "хочуть" захопити місто Часів Яр Донецької області. Таким чином, вони мають намір створити загрозу для штабів і логістики Сил оборони України. Про це заявив офіцер 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що війська РФ хочуть захопити Часів Яр, щоб спробувати порушити логістику ЗСУ.

"Явним оперативним завданням противника є Часів Яр. Зокрема, як мінімум загроза штабам, розташованим у Тимчасовому яру, загроза логістиці. На рубежі Іванівського поки що вдається стримувати противника", - зазначив військовий.

відео дня

За словами представника 5-ї ОШБр, росіяни відправляють на Бахмутський напрямок погано споряджених окупантів. Їх відправляють в штурми малими групами.

"Противник має успіхи у зв'язку з наявністю свіжих підрозділів. Все ще не вичерпано наступальний потенціал на напрямку Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Але можу сказати, що зараз вже спостерігаємо в смузі 5-ї бригади, що якість складу противника впала. Ті потужні штурмові групи, які були комплектовані добірними підготовленими бійцями, які були ще три тижні тому, явно закінчилися", - підкреслив Олексій Тарасенко.

Війна Росії проти України

Військам РФ наказали захопити два міста України до "виборів" Путін, вважають аналітики вмериканського Інституту вивчення війни. За їхньою оцінкою, мова йде про Авдіївку Донецької та Куп'янську Харківської області, які загарбники атакують з різним ступенем інтенсивності.

Росіяни готують новий наступ на Куп'янськ, сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Ворог хоче вийти на рубежі Синьківки і створити плацдарм для наступу на місто.

Росіяни атакують Авдіївку з усіх напрямків, розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш. Українські військові не відступають і знищують ворожі війська.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.