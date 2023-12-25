"Збили" F-16: у Повітряних силах прокоментували російські заяви

Спікер ПС ЗСУ відреагував на чутки про збиття F-16, які поширюють російські пропагандисти.

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У Повітряних силах прокоментували російські заяви / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Вчора, після збиття російських Су-34 і Су-30 в Росії почали поширювати чутки про те, що російська армія вже ліквідувала винищувачі F-16. У Повітряних силах України відреагували на ці заяви в ефірі телемарафону, повідомили РБК-Україна.

Речник ПС ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону заявив, що повітряні сили ще навіть не отримали ці літаки.

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"Я думаю, що під кінець дня буде більше (повідомлень про "збиті F-16"). І під кінець року вони завершать "цей важкий рік", напевно, двома ескадрильями", - прокоментував спікер.

При цьому він також додав, що подібні пропагандистські заяви радують росіян і їхнє Міністерство оборони щодня повідомляє про знищення українських літаків.

"Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я кожен день отримую такі питання від колег: "Ну так все ж, оффрекорд, скажіть, є вони (в Україні - ред.)?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує", - розповів Гнат.

При цьому він не хоче йти по стопах ворога і "перебільшувати" інформацію про готовність винищувачів для України.

"Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Зараз ось така була заява", - резюмував він.

Ситуація з F-16 для України

Нагадаємо, комітет з оборони парламенту Болгарії схвалив передачу Україні ПЗРК. Крім того, проукраїнське парламентське крило ініціюватиме розгортання навчання українських пілотів на F-16 на території країни.

Також, Україна скоро може отримати сучасні літаки F-16 від Нідерландів. Уряд вже розпорядився підготувати перші 18 літаків для постачання Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на своїй сторінці в Twitter.

При цьому, перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну до кінця 2023 року, тобто приблизно протягом тижня. Про це йдеться в щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

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