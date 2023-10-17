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Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська

Юрій Берендій
17 жовтня 2023, 12:03 оновлено 17 жовтня, 12:38
Люди все ще можуть знаходитись під завалами. Росія обстріляла центр Слов'янська і влучила в гуртожиток одного із університетів.
Обстрел, Славянск
Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська / Колаж Гларед, фото: ДСНС у Донецькій області, ua.depositphotos.com

В ніч на 17 жовтня російські війська обстріляли центр міста Слов'янськ в Донецькій області та вразили будівлю гуртожитку. Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях.

"Вночі — два прильоти у центр міста, вулиця Свободи. Влучання у гуртожиток Луганського аграрного університету. На щастя, обійшлося без жертв", — повідомив Вадим Лях.

Наслідки удару по Слов'янську:

відео дня
Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
Наслідки удару по Слов'янську/ скріншот

Дивіться відео з наслідками удару по Слов'янську:

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що попередньо під завалами гуртожитку перебуває двоє людей.

  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська
  • Люди все ще під завалами: Росія завдала удару по гуртожитку в центрі Слов'янська

"На місці працюють рятувальники, залучено 36 людей особового складу та 8 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Обстріл Херсонщини

Крім того, протягом ночі з 16 на 17 жовтня окупанти влаштували обстріл району Берислава в Херсонській області з використанням авіації. Один з снарядів потрапив у лікарню, але на щастя, жодна людина не постраждала. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок атаки росіян постраждало терапевтичне відділення – у приміщеннях вибиті вікна та двері. Пошкоджено діагностичне обладнання. Уламками засипало в’їзд на територію", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

В ОВА також додали, що в результаті падіння ще однієї керованої авіабомби спалахнула пожежа в приватному будинку. Рятувальники прибули вчасно та успішно загасили пожежу. Також окупанти поцілили в декілька сіл. Інформація про можливих постраждалих та ступінь завданих пошкоджень наразі встановлюється.

Обстріли України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня – тобто протягом 21 доби. Ймовірно Росія намагається збільшити запаси своїх ракет для масованих ударів по Україні з настанням зими.

Водночас, вже не вперше дрони-камікадзе "Шахед", які Росія запустила по Ізмаїльському порту в Одеській області, впали і здетонували в Румунії.

Також у ГУР повідомили, що у ракетних атаках країни-агресора Росії зразка 2022 і 2023 років є відмінності, оскільки тепер Сили оборони б'є по об'єктах, які мають відношення до виробництва високоточної зброї РФ.

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війна в Україні обстріли Слов'янськ
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