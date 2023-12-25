Росія не зможе реалізувати свої підступні плани – Буданов

2024-й буде роком продовження боротьби, героїзму та мужності захисників України, зазначив голова ГУР.

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Росія не зможе реалізувати свої підступні плани/ коллаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Країна-агресорка Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України. Українці – сильна нація, яка зможе захистити свою свободу і незалежність.

Наступний рік буде роком продовження нашої боротьби проти російських окупантів. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у різдвяному привітанні.

"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці – сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", – наголосив Буданов. відео дня

Керівник української розвідки зазначив, що 2024 рік буде передусім роком продовження боротьби, героїзму та мужності захисників України. Буданов наголосив, що ми зустрінемо цей рік, завдаючи нищівної поразки російським загарбникам заради звільнення рідної землі.

"Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану перемогу", – зазначив Буданов, вітаючи українців з Різдвом.

Війна в Україні

Нагадаємо, військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Якщо Україні не вдасться знайти рішення і переламати хід війни, то бойові дії можуть заморозитися, а поки триватимуть переговори, РФ готуватиме новий наступ, каже колишній боєць "Азову", боєць 3 ОШБр та інструктор "Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця" з позивним "Мактавіш".

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися під Авдіївкою. Російська армія 24 грудня просунулася на Донбасі, зокрема – під Авдіївкою та Кремінною. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Також раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті. У ВСУ може з'явитися можливість вільних дій у ближніх тилових районах правого берега Херсонщини і, звичайно, на лівобережжі теж.

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