Валяють дурня: Пєсков відповів на попередження Зеленського з приводу псевдореферендумів

Коментуючи погрози Зеленського відмовитися від будь-якого діалогу з РФ, Дмитро Пєсков не став придумувати щось більш-менш правдоподібне.
У Кремлі вирішили поваляти дурня у відповідь на попередження, які озвучив український лідер Володимир Зеленський - Україна відмовиться від будь-яких переговорів, у разі, якщо Росія проведе псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях. За давньою традицією, позицію путінської верхівки озвучив кремлівський глашатай Дмитро Пєсков.
"Це ж не ми проводимо "референдум". Тут, по всій видимості, треба зрозуміти, до кого Зеленський з цією заявою звертається", — цитують його російські пропагандисти.
Коментуючи погрози Зеленського відмовитися від будь-якого діалогу з РФ, Пєсков полінувався придумувати щось більш-менш правдоподібне і збрехав, що організацією псевдореферендумів займаються якісь "жителі регіонів".
Нова заява Путіна про війну в Україні
7 липня російський диктатор Путін на зустрічі з фракціями Державної Думи заявив, що Російська Федерація нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".
Водночас Путін стверджує, що сама Росія начебто не відмовляється від мирних переговорів з Україною.
Радник глави офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович іронічно прокоментував слова Володимира Путіна.
"Не починали, але вже закінчуєте. Всім цим потугам залишилося недовго. Місяць-півтора і всі спроби наступу затихнуть потроху", - сказав він.
Більш того, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) теж жорстко розкритикував Путіна.
"О як! Не знаю навіть - як це коментувати. 8 років минуло, а "ще не починали", п'ятий місяць повноцінно воюємо - і теж саме...А якщо не починали - то коли почнемо? Два "етапи" СВО вже позаду.",- написав бойовик у своєму Telegram-каналі.
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