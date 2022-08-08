У Зеленського назвали умови для відновлення переговорів з Росією

Подоляк / УНІАН, ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro заявив, що відновлення переговорів України з Росією можливе лише за умови кількох важливих тактичних поразок країни-агресора. Інакше РФ відмовиться від них або ж спробує обдурити договірні сторони.

"На жаль, з Росією домовитися сьогодні неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона на повну використовує свої експансіоністські можливості і хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес з Росією можливий тільки за умови кількох важливих тактичних поразок", - сказав він.

Подоляк зазначив, що Росія не може захопити більше українських територій. Вона використовує стратегію терористичних атак, свідомо завдаючи ударів по місцях, де знаходяться лише мирні жителі.

"Їх мета - деморалізувати і посіяти паніку серед населення, щоб воно тиснуло на уряд і вимагало негайного укладення мирного договору на будь-яких умовах. Але Україна зараз вкрай мобілізована, і населення розуміє, що ті жертви, на які воно сьогодні йде, необхідні для перемоги над Росією", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що поки контактів на військово-політичному рівні між Україною і РФ немає. Однак є діалог щодо гуманітарної складової -обміну полоненими, тілами загиблих бійців, гуманітарними коридорами, а також переговори через посередників з експорту зерна.

Подоляк підкреслив, що Україна прагне до перемоги і звільнення всіх своїх територій.

"Це умова виживання української нації. Путін не раз говорив, що його метою є не просто захоплення певної території, а повне захоплення України зі знищенням нинішньої сутності української держави", - сказав він.

Подоляк зазначив, що світові лідери повинні зрозуміти, що ця війна - це війна демократії проти авторитаризму. Якщо Росія переможе, то вона буде домінувати в Європі, а також спробує зазіхнути на інші країни, як Польща, країни Балтії та Молдову.

Перемога України над Росією забезпечить спокійне майбутнє Європі та іншим країнам світу - без енергетичного, міграційного або продовольчого шантажу і без загрози нового збройного конфлікту.

"Українці готові вмирати за свободу, і вони за неї вмирають. Завдання Європи - просто підтримати нас. Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам можливість виграти цю війну! Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним. Сьогодні визначається історична конфігурація Європейського співтовариства на наступні п'ятдесят-сто років", - додав Подоляк.

Зеленський розкритикував "мирні" ініціативи щодо переговорів з РФ

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер 3 серпня зробив низку скандальних заяв про війну Росії проти України. Близький до Кремля політик сказав, що Москва, мовляв, прагне до "переговорів з Києвом".

Війну він назвав "помилкою російського уряду", Донбас закликав перетворити на кантон, і порахував, мовляв,"абсурдним" повернення Україною Криму військовим шляхом.

Президент Володимир Зеленський піддав критиці так звані "ініціативи щодо діалогу" з боку Росії. За його словами, якби Москва дійсно прагнула миру, вона б не стягувала війська на південь України.

Також глава держави підкреслив, що викликає огиду ситуація, коли колишній лідер вагомої країни Європи є посланником країни-терориста і закликає з нею говорити.

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