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"Загроза висока": РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2023, 23:56 оновлено 2 жовтня, 23:56
Російські окупанти вивели в Чорне море надводний ракетоносій "Буян-М".
Ракетний удар
РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну ракетами. У ЗСУ попереджають про високий рівень небезпеки. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій - корабель "Буян-М". Він може випустити до 8 ракет "Калібр", щоб вдарити ними по країні. Українців просять не ігнорувати тривогу.

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий. На сигнали повітряної тривоги реагуємо оперативно", - йдеться в повідомленні.

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Ситуація в Чорному морі

ВСУ в середині вересня розтрощили великий десантний корабель РФ "Мінськ" і підводний човен у Севастополі. Вони виведені з ладу на тривалий період і можуть не підлягати відновленню.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що Україна може знищити Чорноморський флот. На його думку, Росія здатна відвести флот до Каспійського моря.

Росію в Чорному морі охопив страх, розповіла представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона акцентувала на тому, що Росія намагається перебазувати свої кораблі до Новоросійська через загрозу ударів з боку ЗСУ.

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війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
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