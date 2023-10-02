"Загроза висока": РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну ракетами. У ЗСУ попереджають про високий рівень небезпеки. Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Ворог вивів у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій - корабель "Буян-М". Він може випустити до 8 ракет "Калібр", щоб вдарити ними по країні. Українців просять не ігнорувати тривогу.
"Рівень ракетної небезпеки дуже високий. На сигнали повітряної тривоги реагуємо оперативно", - йдеться в повідомленні.відео дня
Ситуація в Чорному морі
ВСУ в середині вересня розтрощили великий десантний корабель РФ "Мінськ" і підводний човен у Севастополі. Вони виведені з ладу на тривалий період і можуть не підлягати відновленню.
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що Україна може знищити Чорноморський флот. На його думку, Росія здатна відвести флот до Каспійського моря.
Росію в Чорному морі охопив страх, розповіла представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Вона акцентувала на тому, що Росія намагається перебазувати свої кораблі до Новоросійська через загрозу ударів з боку ЗСУ.
Інші новини:
- "Німеччина потягнеться до росіян": Польща застерігає Зеленського від союзу з німцями
- Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ
- США підготували таємну стратегію допомоги Україні - Politico