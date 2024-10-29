Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ почала масштабний наступ: чи можна говорити про обвал фронту - Самусь

Юрій Берендій
29 жовтня 2024, 22:56
156
Повного обвалу фронту на Донеччині немає, відступ українських військових є тактичним процесом оборонної війни, зазначив військовий експерт.
РФ почала масштабний наступ: чи можна говорити про обвал фронту - Самусь
Росія кинула всі сили для наступу на півдні Донеччини / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Росіяни кинули всі сили в наступ на півдні Донеччини
  • Говорити про крах фронту наразі не варто
  • Росіяни "застрягли" на півночі Донеччини

Російське військово-політичне командування кидають всі наявні сили для продовження просування на півдні Донеччині. Однак, говорити про обвал фронту для України не варто. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, Сили оборони України здійснюють ефективні та необхідні дії для ведення оборонних боїв.

відео дня

"Я нагадаю, що відступати - це не означає, що якийсь крах, чи абсолютно негативний процес. Це дійсно процес, тактичний процес, який необхідно також професійно виконувати. І судячи з усього, що ми не бачимо кадрів, що, наприклад, є тисяча українських військовополонених в якомусь котлі, або росіяни публікують якийсь прохід на 100 кілометрів вперед за добу і так далі, немає цього, немає жодного прориву", - наголошує він.

Михайло Самусь повідомив, що наразі йдуть дуже інтенсивні бої на Покровському напрямку, особливо на його правому фланзі. Російські війська зосереджують значні сили на Курахівському напрямку, прагнучи прорватися, щоб створити загрозу Покровську, щоб продемонстрували: "Ось ми виходимо на межі Донецької області".

Він додав, що на півночі Донецької області російські сили "застрягли" в районі Часового Яру

"Бо там насправді, якщо дивитися теоретично, легше пройти оцю відстань до межі Донецької області від лінії фронту, ніж на півночі, де вони застрягли в Часовому Яру, в Торецьку. І в принципі від Куп’янського напрямку ще треба дійти до Краматорська, Слов’янська, і там ще треба дуже і дуже багато їм воювати, щоб вийти на межу Донецької області на півночі саме", - сказав військовий експерт.

Проте на півдні, за його словами, вони вважають свої дії більш перспективними, тому зосередили там основні зусилля.

"Але ще раз підкреслюю, немає краху фронту, я не скажу, що дуже легка ситуація, що насправді все контрольовано і таке інше, але те, що українські підрозділи продовжують професійно проводити оборонні операції - це точно", - резюмував Самусь.

РФ почала масштабний наступ: чи можна говорити про обвал фронту - Самусь
Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Бої на Донеччині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються проникати малими групами – по 1-2 особи – у напрямку міста Часів Яр на Донеччині, розповів командир роти охорони 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Євген Мартинець.

Окупанти не відмовилися від своїх планів просуватися в бік Курахового в Покровському районі Донецької області, зазначають аналітики проекту DeepState у Telegram. За їхніми даними, ворог зміг просунутися біля села Новоселидівка на Донеччині.

У Торецьку Збройні Сили України змогли стабілізувати ситуацію й зупинити просування окупантів, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

00:30Україна
У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

00:02Україна
"Є три сценарії": в "Укренерго" попередили про "найважчу зиму" - чого чекати

"Є три сценарії": в "Укренерго" попередили про "найважчу зиму" - чого чекати

23:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Уже не виходить": зрадниця Ані Лорак поскаржилася на свою доньку

"Уже не виходить": зрадниця Ані Лорак поскаржилася на свою доньку

Як очистити застарілий нагар на сковороді: чудодійний засіб за копійки

Як очистити застарілий нагар на сковороді: чудодійний засіб за копійки

Гороскоп на листопад: битва жаб і гадюк у Кремлі, війна в США і добрий знак для України

Гороскоп на листопад: битва жаб і гадюк у Кремлі, війна в США і добрий знак для України

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Тиграм - проблеми, Зміям - втрати

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Тиграм - проблеми, Зміям - втрати

Вагітна дружина Остапчука образила українських журналістів

Вагітна дружина Остапчука образила українських журналістів

Останні новини

00:30

Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

00:02

У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

29 жовтня, вівторок
23:48

Молодий коханий зробив співачці Lama пропозицію руки і серця

23:38

"Є три сценарії": в "Укренерго" попередили про "найважчу зиму" - чого чекати

23:37

Україна має завдати удару по північнокорейським війська: Байден назвав умову

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:22

"Постільну білизну наліпила": путіністка Наташа Корольова жорстко зганьбилася на всю РФ

22:56

РФ почала масштабний наступ: чи можна говорити про обвал фронту - Самусь

22:49

РФ готує альтернативу "Мюнхену": одна з країн ЄС долучиться

22:38

Що буде з очільниками МСЕК після оновлення системи: відповідь МОЗу

Реклама
22:33

"Генетичний матеріал": хто став матір'ю двійнят Алли Пугачової - росЗМІ

22:24

P.Diddy брав ваги для відбору жінок на брудні вечірки: скільки мали важити дівчата

22:14

В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість

22:02

Дорога в один кінець: у ворога почався бунт та масові відмови наступати - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговорююсь": зрадниця Ані Лорак цинічно висміяла українську мову

21:53

(Не)скромний вибір Дьоміна: шоумен зізнався, з ким із зірок хотів би близькості

21:52

Спить зі ще однією леді: принц Вільям видав "постільний" секрет про ніч із Кейт

21:31

"Накришили американською технікою": в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині

21:30

Склад БК РФ під Луганськом потужно здетонував, під роздачу потрапила делегація з МосквиВідео

21:29

Над Україною з'явиться Північне сяйво: коли можна буде подивитись

21:04

РФ зосередила 200 000 військових: в ЗСУ розповіли, чи є загроза для ДніпропетровщиниВідео

Реклама
21:02

"Провідниця Вірочка": Брежнєва у формі "Укрзалізниці" вийшла на популярний рейсВідео

20:41

По університету в Чечні могла вдарити не Україна: деталі від Defense Express

20:38

Не лише як декорація для серванту: яке призначення найвідомішого сервізу "Рибки"

20:34

Сяятиме за лічені хвилини: жінка здивувала способом, як відмити плиту до блиску

20:12

Чеченський Кадиров видав цинічну заяву: чим він загрожує УкраїніВідео

20:00

В Україні не всі студенти звільняються від мобілізації: кому можуть видати повістку

19:56

Росія під час "ядерних" тренувань використала Х-101: усі подробиці

19:53

Експерти закликали ніколи не заливати чай кип'ятком: в чому причинаВідео

19:30

Можна хоч на Місяць полетіти, але результатів переговорів не будеПогляд

19:20

Імітація жорстокого ядерного удару: Путін пішов на дикий крок - Reuters

18:52

"Життя жорстоке": Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні літаки МіГ-29

18:51

В Україну повертаються морози та дощі: коли очікується сильне похолодання

18:49

Будуть свіжі місяцями: 2 найкращі способи, як зберігати яйця довгоВідео

18:41

Росіяни вже за три кілометри від важливого міста: моторошні деталі від МВА

18:33

"Теоретично це можливо": стало відомо куди можуть піти гроші керівників МСЕК

17:55

"Вигрібають" навіть хворих на гепатит: РФ формує нові штурмові підрозділи

17:41

Ні про який прорив не йдеться: Коваленко проаналізував нові втрати РФ на Курщині

17:20

Тетяна Піскарьова рознесла зрадницю Тодоренко

17:17

"У мене стільки цих було": Остап Ступка прокоментував роман із 22-річною

17:13

"Почнеться веселе життя": астролог розкрив, що чекає на Україну, РФ та США у листопадіВідео

Реклама
17:12

Путін на тлі ганьби із "Сарматом" пафосно оголосив про нові пуски "ядерних" ракетВідео

17:11

У життя увірветься "чорна смуга": прикмети, які не можна порушувати 30 жовтня

17:09

Як визначити характер людини за почерком: на що дивитися і як розшифрувати

17:05

Заробляли мільйони на "інвалідностях": ДБР добралось до МСЕКу в ОдесіФото

16:51

ТОП-3 найміцніші пари: астрологи назвали справжніх соулмейтів-знаків зодіаку

16:41

Війська з КНДР уже потрапили "під роздачу" ЗСУ: ЗМІ розкрили напрямок ударуВідео

16:39

Як сказати українською "перочинний ніж": мало хто знає правильну відповідьВідео

16:25

Рада проголосувала за звільнення генпрокурора Костіна - нардеп

16:08

Загрожує 10 років: у Росії заарештували популярного актора за підтримку України

16:03

Кілька ознак розкажуть все: як дізнатися про характер людини за її підписом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти