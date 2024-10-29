РФ почала масштабний наступ: чи можна говорити про обвал фронту - Самусь

Повного обвалу фронту на Донеччині немає, відступ українських військових є тактичним процесом оборонної війни, зазначив військовий експерт.

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Росія кинула всі сили для наступу на півдні Донеччини / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Коротко:

Росіяни кинули всі сили в наступ на півдні Донеччини

Говорити про крах фронту наразі не варто

Росіяни "застрягли" на півночі Донеччини

Російське військово-політичне командування кидають всі наявні сили для продовження просування на півдні Донеччині. Однак, говорити про обвал фронту для України не варто. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, Сили оборони України здійснюють ефективні та необхідні дії для ведення оборонних боїв.

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"Я нагадаю, що відступати - це не означає, що якийсь крах, чи абсолютно негативний процес. Це дійсно процес, тактичний процес, який необхідно також професійно виконувати. І судячи з усього, що ми не бачимо кадрів, що, наприклад, є тисяча українських військовополонених в якомусь котлі, або росіяни публікують якийсь прохід на 100 кілометрів вперед за добу і так далі, немає цього, немає жодного прориву", - наголошує він.

Михайло Самусь повідомив, що наразі йдуть дуже інтенсивні бої на Покровському напрямку, особливо на його правому фланзі. Російські війська зосереджують значні сили на Курахівському напрямку, прагнучи прорватися, щоб створити загрозу Покровську, щоб продемонстрували: "Ось ми виходимо на межі Донецької області".

Він додав, що на півночі Донецької області російські сили "застрягли" в районі Часового Яру

"Бо там насправді, якщо дивитися теоретично, легше пройти оцю відстань до межі Донецької області від лінії фронту, ніж на півночі, де вони застрягли в Часовому Яру, в Торецьку. І в принципі від Куп’янського напрямку ще треба дійти до Краматорська, Слов’янська, і там ще треба дуже і дуже багато їм воювати, щоб вийти на межу Донецької області на півночі саме", - сказав військовий експерт.

Проте на півдні, за його словами, вони вважають свої дії більш перспективними, тому зосередили там основні зусилля.

"Але ще раз підкреслюю, немає краху фронту, я не скажу, що дуже легка ситуація, що насправді все контрольовано і таке інше, але те, що українські підрозділи продовжують професійно проводити оборонні операції - це точно", - резюмував Самусь.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Бої на Донеччині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська намагаються проникати малими групами – по 1-2 особи – у напрямку міста Часів Яр на Донеччині, розповів командир роти охорони 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Євген Мартинець.

Окупанти не відмовилися від своїх планів просуватися в бік Курахового в Покровському районі Донецької області, зазначають аналітики проекту DeepState у Telegram. За їхніми даними, ворог зміг просунутися біля села Новоселидівка на Донеччині.

У Торецьку Збройні Сили України змогли стабілізувати ситуацію й зупинити просування окупантів, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

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