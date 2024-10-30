Ситуація стає критичною: генерал назвав два найскладніші напрямки фронту

Ворог не збавляє темпів і просувається біля двох важливих населених пунктів.

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Ворог хоче захопити декілька ключових міст Донеччини / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР, 37 ОБМП

Коротко:

На окремих напрямках ситуація з важкої переходить в критичну

На ділянці біля Курахового ЗСУ доводиться виводити війська

Навколо населеного пункту Селидове та на заході від Вугледара армія країни-агресора Росії має певні успіхи та продовжує просування вперед. Про це в етері "Еспресо" розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, через це ситуація на окремих ділянках фронту для українських військових погіршується. Зокрема, вже формуються умови, за яких ворог зможе рушити в напрямку Курахового з півдня.

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"Зараз в районі Курахового, де розташовано Гірник і Курахівка, Гірник захоплений ворогом, і тому в цій кишені війська Сил оборони України виводять", - розповів Романенко.

Курахове / Інфографіка: Главред

Важкі бої не припиняються і на півночі від Курахового. Ворог користується підходом оперативних обхватів українських сил, за рахунок чого армія РФ хоче пройти через Курахове до самого Покровська.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що в Донецькій області російські окупанти не припиняють своє просування. Армії РФ вдалося захопити два населені пункти в регіоні. Йдеться про Богоявленку та Новоукраїнку.

Раніше Главред повідомляв, що за даними Forbes, українські військові вдалися до нової тактики ударів по російських позиціях у Торецьку. Дрони ЗСУ масово атакували окупантів, які ховалися у багатоповерхівках у центрі міста, потім на штурм виходила піхота. Після цього більшість оборонних позицій РФ перетворювалися на руїни і зрештою ЗСУ загнали ворога у пастку.

Напередодні стало відомо, що ворог тисне по всій лінії фронту, кидаючи велику кількість живої сили й техніки. Окупанти, на жаль, мають локальні успіхи. Є питання виходу до річки Оскіл на певних ділянках, а також підходу та близькості до самого міста Куп'янськ.

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