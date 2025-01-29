Загроза штурму міста-мільйонника: РФ націлилася на ключову висоту – офіцер НГУ

Збройні сили ведуть наступальні дії в Харківському напрямку, повідомив Володимир Дегтярьов.

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Лінія фронту за 20 кілометрів від Харкова / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

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РФ хоче наносити вогонь ствольною артилерією по Харкову

Харків знаходиться за 20 кілометрів від лінії фронту

Харків розташований на відстані 20 кілометрів від лінії фронту, розповів представник служби зі зв'язків із громадськістю бригади "Хартія" Нацгвардії Володимир Дегтярьов.

Наразі українські Збройні сили ведуть наступальні дії в Харківському напрямку, розповів він в ефірі "Київ24".

"Якщо їм (росіянам, - ред.) вдасться просунутися десь на десять кілометрів до селища Липці, яке розташоване на панівній висоті, то звідти відкривається можливість наносити вогонь ствольною артилерією по Харкову, по окружній дорозі", - попередив представник НГУ.

Український захисник також зазначив, що якщо російські окупанти захоплять панівну висоту, це надасть ворогові перевагу. При цьому армія РФ намагається накопичити достатньо сил для створення умов для атак.

"Наше головне завдання - перехоплювати їхні штурмові групи до того, як вони вийдуть на точки накопичення і пересуваються від кордону до своїх позицій. Завдяки контролю повітряного простору ЗСУ вдається обмежити їхнє пересування автомобілями і технікою", - додав Дегтярьов.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові - масштабна пожежа після "прильоту". Армія РФ завдала удару БпЛА по території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти РФ планують іти на Харків. Росіяни намагаються вражати будь-який об'єкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.

Як повідомляв Главред, війська РФ атакували Харків і область. Ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі, є постраждалі.

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Що таке Нацгвардія? Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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