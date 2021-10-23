Загроза застосування Путіним ядерної кнопки: військовий експерт оцінив ризики

Росія не наважиться на відкриту війну проти України та застосування ядерної кнопки, вважає Олег Жданов / Фото Reuters

У Росії є ядерна зброя, але навряд чи президент Росії Володимир Путін зважиться її застосувати. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Це непросто - ухвалити таке політичне рішення. Я не думаю, що Путін до цього сьогодні готовий", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, відкрите ракетне бомбардування або відкритий удар по Україні – це війна.

"Тоді набувають чинності не просто санкції, а ембарго і припинення торговельно-економічних зв'язків з країною-агресором. Так написано в Статуті ООН. Зверніть увагу, що Газпром зараз хвилина в хвилину виконує всі договірні зобов'язання з постачання газу, зокрема про транзит газу через нашу територію. Це ознака того, що економіка Росії дуже сильно залежить від валютної виручки", - пояснив військовий експерт.

Жданов вважає, що Росія сьогодні не збирається розігрувати карту війни на європейському театрі військових дій, тому що, в першу чергу, це не вигідно самій Росії.

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Ядерна війна : чи є ризик?

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що Володимир Путін навряд чи розв'яже ядерну війну, але таку можливість не можна виключати, тому що путінська Росія небезпечніша за СРСР.

За його словами, в керівництві РФ є розумні голови, "тому що їхні діти, їхня нерухомість – все на Заході. Але завжди є небезпека, коли все вирішує одна людина".

"Чи може Путін пустити в хід ядерну кнопку? Я сподіваюся, що він цього не зробить", - сказав Табах.