УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза застосування Путіним ядерної кнопки: військовий експерт оцінив ризики

23 жовтня 2021, 05:15

Росії невигідно розігрувати карту війни в європейському театрі військових дій.

Путін, Пєсков
Росія не наважиться на відкриту війну проти України та застосування ядерної кнопки, вважає Олег Жданов / Фото Reuters

У Росії є ядерна зброя, але навряд чи президент Росії Володимир Путін зважиться її застосувати. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Це непросто - ухвалити таке політичне рішення. Я не думаю, що Путін до цього сьогодні готовий", - сказав Жданов в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, відкрите ракетне бомбардування або відкритий удар по Україні – це війна.

"Тоді набувають чинності не просто санкції, а ембарго і припинення торговельно-економічних зв'язків з країною-агресором. Так написано в Статуті ООН. Зверніть увагу, що Газпром зараз хвилина в хвилину виконує всі договірні зобов'язання з постачання газу, зокрема про транзит газу через нашу територію. Це ознака того, що економіка Росії дуже сильно залежить від валютної виручки", - пояснив військовий експерт.

Жданов вважає, що Росія сьогодні не збирається розігрувати карту війни на європейському театрі військових дій, тому що, в першу чергу, це не вигідно самій Росії.

Реклама

Ядерна війна : чи є ризик?

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах вважає, що Володимир Путін навряд чи розв'яже ядерну війну, але таку можливість не можна виключати, тому що путінська Росія небезпечніша за СРСР.

За його словами, в керівництві РФ є розумні голови, "тому що їхні діти, їхня нерухомість – все на Заході. Але завжди є небезпека, коли все вирішує одна людина".

"Чи може Путін пустити в хід ядерну кнопку? Я сподіваюся, що він цього не зробить", - сказав Табах.

viber
війна ядерна зброя Олег Жданов військова агресія РФ новини України та світу
Зараз ви переглядаєте новину «Загроза застосування Путіним ядерної кнопки: військовий експерт оцінив ризики». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місяць катастроф і розгулу ковіду: що обіцяє астрологічний прогноз на листопад-2021 від Влада РоссаМісяць катастроф і розгулу ковіду: що обіцяє астрологічний прогноз на листопад-2021 від Влада Росса У світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусуУ світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу Найсмачніший і здоровий сніданок: готувати всього 10 хвилинНайсмачніший і здоровий сніданок: готувати всього 10 хвилин Родом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину ГатчинсРодом з України, навчалася у Києві: що відомо про застрелену Алеком Болдвіном Галину Гатчинс У листопаді прийде зима: синоптики розповіли, коли Україну завалить снігомУ листопаді прийде зима: синоптики розповіли, коли Україну завалить снігом

Останні новини

06:58

На зустрічі Путіна і Байдена буде не до України

06:00

Газ як зброя Путіна і криза у Європі: в ЄС закликали до блокади запуску Північного потоку-2 Відео

05:30

Надя Дорофєєва топлес заінтригувала фанатів і показала "те, що важливіше за все"

05:15

Загроза застосування Путіним ядерної кнопки: військовий експерт оцінив ризики

05:12

Швидкий запуск ПП-2 під загрозою зриву: у ФРН пояснили терміни сертифікації труби Газпрому Відео

Реклама
04:39

День рекламіста 2021 в Україні: оригінальні привітання та прикольні картинки

04:15

Зняла бікіні й одягла хіджаб: Настя Каменських позувала в традиційному арабському вбранні в ОАЕ

03:38

До чого сняться парфуми: тлумачення відомих сонників

03:35

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 25-31 жовтня: кращі дні

02:45

Гороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секрети Відео

02:31

У МОЗ розповіли, за якої умови почнуть послаблювати карантин Відео

01:40

Боїться Україну: експерт пояснив, навіщо Росія проводить навчання в анексованому Криму

01:26

Експерти підрахували, які знаки зодіаку найчастіше вакцинуються від COVID-19 Відео

00:56

Названі речі, що приносять удачу: випадкові знахідки, які варто підняти

00:30

Зірка Жіночого кварталу в образі розпусної Барбі блиснула голими принадами

22 жовтня, п'ятниця
23:56

У МЗС України вигадали, як зламати газову монополію Росії

23:32

Лікарі назвали найкорисніше вино та оптимальну дозу

23:10

Україна входить у пік пандемії: в РНБО спрогнозували кількість жертв від COVID-19 на добу Відео

22:49

"Моє серце розбите": Алек Болдвін вперше прокоментував вбивство українки на зйомках "Іржі" Відео

22:44

Насувається потужний циклон: погода "налякає" українців раптовим похолоданням

Реклама
22:27

У Херсоні школяр систематично знущався над дітьми та вчителями

21:59

Десятирічна дитина під час тихої години в онколікарні вистрілила собі в голову із травмату Відео

21:56

Кулеба назвав головну умову добросусідських відносин із Путіним

21:37

ЄС взимку загрожують великі збитки: Зеленський закликав вирішити газову кризу і запропонував РФ угоду

21:18

У центрі міста відкрилася нова локація Intense Project: караоке, нічний клуб і ресторан-тераса новости компании

21:06

Гучний скандал: з Косово терміново висилають російських дипломатів

20:50

Всі йдуть на канікули: Данилов зажадав від МОН загального "відпочинку" Відео

20:38

Україна трощить газову кризу в ЄС: Київ своєю ГТС готовий постачати Європі 55 млрд кубометрів газу Відео

20:17

Відома дієтологиня розповіла, якою має бути ідеальна вечеря

20:08

Данілов розповів, коли Кабмін вирішить питання з поставками газу

19:59

Діти Луцька грають в "Гру в кальмара": малюки "вбивають" один одного "пострілами" Відео

19:47

У Порошенка є шанси, поки народ не зрозуміє, що він повертається Погляд

19:36

"Тікали та нацьковували собак": мешканці Рівненщини шокували медиків дикістю

19:23

У Зеленського знайшли заміну міністру оборони

19:15

Немає щеплення - потрапив під локдаун: у Кличка заявили про умову щодо жорсткого карантину у Києві Відео

19:11

Екс-дружина Позитиву показала мокрі "булочки" в крихітному бікіні

18:55

Зеленський висунув звинувачення Росії через газову кризу Відео

18:28

Зеленського закликали втрутитися в постачання газу бюджетним організаціям

18:18

Помер Народний артист України, "прадідусь українського балету"

17:56

У Хмельницькій області пенсіонерка у власному будинку знепритомніла від переохолодження

Реклама
17:48

Хмара вулкана з Іспанії над Україною: в Укргідрометцентрі оцінили небезпеку для людей Відео

17:26

"Велике будівництво": для Полтавської обласної служби 103 побудували підземний паркінг

17:15

Як записатися до лікаря в helsi.me - реєстрація й покрокова інструкція Відео

17:07

Аваков захворів коронавірусом: як себе почуває екс-міністр МВС

17:00

Бюджетні та релігійні організації можуть залишитися без газу - нардеп Кучеренко

16:57

Зірковий актор Сватів не з'явиться в сьомому, фінальному сезоні серіалу

16:48

Щоб у СІЗО не було пандемії: Малюська "подарував" ув'язненим телефони та інтернет

16:36

Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Відео

16:16

Гарний початок: у Москві обвалився шматок Кремля (відео) Відео

16:09

Локдаун в Україні та червоні зони: у МОЗ назвали сценарій щодо карантину в країні Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти