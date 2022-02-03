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Слід від приклада на лобі та побої на обличчі: стало відомо про ще одну загибель бійця НГУ

3 лютого 2022, 09:58

У НГУ кажуть, що строковики найчастіше здійснюють самогубства через фінансові труднощі або проблеми в сім'ї.

Нацгвардія, шеврон
У Нацгвардії прокоментували загибель бійців / azov . press

Стало відомо про ще одну смерть військовослужбовця Національної гвардії, яку в НГУ називають самогубством, проте рідні загиблого не вірять у цю версію.

24-річний боєць Нацгвардії ігор Гагін, який служив у Павлограді Дніпропетровської області, загинув у 2018 році. Слідство у цій справі триває, йдеться в матеріалі ТСН.

Рідні не вірять у самогубство

Сумніви в цьому у його матері Лариси з'явилися відразу, як тільки вона побачила тіло сина. На посмертних фотографіях Ігоря видно сліди побоїв.

"Видно сліди чобота на носі... І на лобі було дуже видно відбиток від приклада автомата. Я мірила сантиметром. Все сходиться", - розповідає Лариса Гагіна.

За словами Лариси, у її сина перед загибеллю був конфлікт з одним з офіцерів. Що саме не поділили - не знає, але є інформація, що саме цей офіцер приходив на пост до Ігоря, і чи то після або під час цього візиту пролунав смертельний постріл.

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Що відомо про загибель солдатів в НГУ

Керівник служби психологічного забезпечення Головного управління Національної гвардії України В'ячеслав Олійник повідомив, що за останні 4 роки в Національній гвардії сталося 11 випадків суїцидів строковиків.

"Я не знаю про такі випадки, щоб смерть сталася в результаті впливу інших військовослужбовців", — заперечує полковник Олійник.

Він запевняє, що строковики найчастіше здійснюють самогубства через фінансові труднощі або проблеми в сім'ї.

У свою чергу батьки загиблих хлопців переконують, що у їхніх синів ніякої фінансової або сімейної проблеми не було і готують мітинг під ОП з вимогою неупередженого слідства.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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Нацгвардия НГУ Дніпропетровська область
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