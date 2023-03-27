Загроза відкриття другого фронту: у Раді заговорили про посилення мобілізації

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив ситуацію щодо ймовірної загрози з боку Білорусі в контексті заявлених країною-агресором РФ планів розміщення там тактичної ядерної зброї.
В інтерв'ю Sky News він підкреслив, що поки немає серйозних загроз після ядерного шантажу, озвученого диктатором Володимиром Путіним.
При цьому він підкреслив, що його досвід показує, що статися може що завгодно, а при ймовірному наступі з боку Білорусі Україна отримає "другий фронт".
Арахамія додав, що якщо Росія все ж таки зважиться розмістити ТЯЗ в Білорусі, то в Україні доведеться посилювати мобілізацію громадян і набирати ще більшу кількість людей в армію.
"Доведеться посилювати мобілізацію і набирати ще більше людей в армію, потрібно сформувати ще 8 бригад, щоб контролювати кордон з Білоруссю", — резюмував "слуга народу".
Ядерний шантаж РФ
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.
Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.
Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.
Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.
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