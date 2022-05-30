Загроза оточення ЗСУ: у Міноборони назвали новий напрямок головного удару РФ

Захисникам України довгий час вдається стримувати просування ворога, підкреслила Ганна Маляр.
Росія хоче позбавити Україну виходів до Азовського і Чорного морів, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Як підкреслила вона в ході національного телемарафону, захисникам України довгий час вдається стримувати просування ворога.
"Є наказ Путіна вийти на географічні кордони Донецької та Луганської областей, а потім просуватися і на південь, і на схід. У них завдання позбавити нас виходу в два моря", - зазначила заступник голови Міноборони.
Вона пояснила, що на сьогоднішній день основні бої йдуть на Сході за дві мети.
"Перша - це повністю взяти під контроль Луганську область, друга мета – оточити в кільце українські війська. Поки ні те, ні інше їм не вдається. Але бої жорстокі", - додала Маляр.
читайте такожДесантура ЗСУ "покришила" еліту військ РФ: знищено взвод псковських десантників
Дивіться онлайн новини Донбасу
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.
Про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.
Читайте ще:
- ЗСУ знищили "бойового бурята" - чемпіона з танкового біатлону
- "Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ
- ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистів