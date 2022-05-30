Загроза оточення ЗСУ: у Міноборони назвали новий напрямок головного удару РФ

Рашисти прагнуть оточити підрозділи ЗСУ / Фото Reuters

Росія хоче позбавити Україну виходів до Азовського і Чорного морів, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Як підкреслила вона в ході національного телемарафону, захисникам України довгий час вдається стримувати просування ворога.

"Є наказ Путіна вийти на географічні кордони Донецької та Луганської областей, а потім просуватися і на південь, і на схід. У них завдання позбавити нас виходу в два моря", - зазначила заступник голови Міноборони.

Вона пояснила, що на сьогоднішній день основні бої йдуть на Сході за дві мети.

"Перша - це повністю взяти під контроль Луганську область, друга мета – оточити в кільце українські війська. Поки ні те, ні інше їм не вдається. Але бої жорстокі", - додала Маляр.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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