Загроза нових ударів РФ по Києву ракетами С-400: експерт назвав "протиотруту"

Окупанти РФ завдають ударів ракетами з індексом 48Н6ДМ, підкреслив Сергій Згурець.

ЗРК С-400 / Скріншот

Окупанти РФ швидше за все продовжать обстрілювати Київ ракетами ЗРК С-400, заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

При цьому удари наносяться ракетами з індексом 48Н6ДМ, підкреслив він в інтерв'ю NV.

"Це пов'язано з тим, що терористична практика у росіян не зникає з порядку денного, а способи досягнення різні. Крилаті ракети ми збиваємо, а тут ситуація дещо інша. Вони обрали не збиваються зразки і тієї дальності, які можуть долітати до тих міст, в які раніше могли діставати тільки крилатими ракетами", - пояснив експерт.

За його оцінкою, мова йде про тисячі ракет, які можуть бути використані проти України.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Співрозмовник вважає, що ЗСУ можуть знищувати пускові установки ЗРК окупантів за допомогою ракет HARM, а також використовувати далекобійні засоби ураження (MLRS і HIMARS) і ставити питання щодо отримання додаткових засобів ураження, зокрема далекобійних крилатих ракет ATACMS.

Згурець додав, що ЗРК SAMP/t також можуть впоратися з ракетами С-400, тому що вони підходять для балістичних цілей.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.

У Defence Express вважають, що окупаційні війська РФ 14 січня завдали ударів по Києву з комплексів з-400.

На це вказує маркування уламків, які були виявлені на місці падіння ракет. Фахівці відзначили, що Росія вже не вперше вдарила по Києву з С-400 – такі уламки вже знаходили біля знищеного приватного будинку в Протасовому Яру і зруйнованому готелі Алфавіто після ракетних атак по Києву 31 грудня.

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