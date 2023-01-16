Окупанти РФ били по Києву новими ракетами С-400 — розслідування

На місці вибухів знайшли уламки з індексом 48н6дм.це нова ракета до російського ЗРК С-400.

ЗРК С-400 / скріншот

Російські окупанти 14 січня 2023 року вдарили по Києву новими ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400.

На це вказує маркування уламків, виявлених на місці падіння ракети. Про це йдеться в матеріалі Defence Express.

Зазначається, що російські окупанти застосували ракети С-400 по Києву вже не вперше. Раніше такі уламки були знайдені біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру, а також у зруйнованому готелі "Алфавіто" під час ракетних атак по Києву 31 грудня.

При цьому публікується фото уламків, на них є індекс — 48н6дм. це нова ракета до російського ЗРК С-400.

ЗРК С-400

Російський зенітний ракетний комплекс великої і середньої дальності. Призначений для знищення засобів повітряно-космічного нападу.

Характеристика:

під час роботи по наземних цілях її заявлена дальність 230 км;

вага бойової частини - 180 кг.

заявлені межі зони прикриття по дальності - 400 км.

Критика: Шведське оборонне дослідницьке агентство заявило, що реальні можливості C-400 перебільшені:

діапазон цієї системи проти низьколітаючих цілей насправді становить лише 20 кілометрів;

фактична дальність-150-200 км, замість заявлених 400 км;

зенітна ракета 40Н6 з заявленною дальністю 400 км не пройшла повністю випробування;

весь комплекс можна нейтралізувати, відключивши або знищивши в ньому всього одну ланку, наприклад, пункт управління або радар.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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