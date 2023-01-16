Окупанти РФ били по Києву новими ракетами С-400 — розслідування

Російські окупанти 14 січня 2023 року вдарили по Києву новими ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400.
На це вказує маркування уламків, виявлених на місці падіння ракети. Про це йдеться в матеріалі Defence Express.
Зазначається, що російські окупанти застосували ракети С-400 по Києву вже не вперше. Раніше такі уламки були знайдені біля знищеного приватного будинку в Протасовому яру, а також у зруйнованому готелі "Алфавіто" під час ракетних атак по Києву 31 грудня.
При цьому публікується фото уламків, на них є індекс — 48н6дм. це нова ракета до російського ЗРК С-400.
ЗРК С-400
Російський зенітний ракетний комплекс великої і середньої дальності. Призначений для знищення засобів повітряно-космічного нападу.
Характеристика:
- під час роботи по наземних цілях її заявлена дальність 230 км;
- вага бойової частини - 180 кг.
- заявлені межі зони прикриття по дальності - 400 км.
Критика: Шведське оборонне дослідницьке агентство заявило, що реальні можливості C-400 перебільшені:
- діапазон цієї системи проти низьколітаючих цілей насправді становить лише 20 кілометрів;
- фактична дальність-150-200 км, замість заявлених 400 км;
- зенітна ракета 40Н6 з заявленною дальністю 400 км не пройшла повністю випробування;
- весь комплекс можна нейтралізувати, відключивши або знищивши в ньому всього одну ланку, наприклад, пункт управління або радар.
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.
В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.
У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури.
Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.
В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.
При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.
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