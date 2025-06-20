Загроза нового вторгнення: боєць "Калина" про єдиний варіант завершення війни

Довгостроковий мир можливий тільки за умови повної зміни самої Росії, переконаний Святослав Паламар.

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Святослав Паламар оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Facebook Азова, 24 ОМБр

Важливе із заяв "Калини":

Війна з РФ закінчиться тільки тоді, коли зміниться режим у Кремлі

В України немає іншого вибору - вона повинна боротися

Український військовослужбовець Святослав Паламар, захисник Маріуполя, який повернувся з російського полону, відомий під позивним "Калина", вважає, що війна з РФ закінчиться тільки тоді, коли зміниться режим у Кремлі, а сама Росія розпадеться на кілька держав.

Як підкреслив він в інтерв'ю Дмитру Гордону, будь-які надії на компроміс із Росією - небезпечна ілюзія.

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"Особисто для мене перемога - це або зміна влади в Росії, або її розпад на кілька держав", - зазначив Паламар, підкресливши, що тільки в цих умовах зникне загроза для України.

Він не виключає тимчасове припинення вогню або переговори. Але справжній, стійкий мир можливий, за його словами, лише за умови, що сьогоднішня Росія перестане існувати в її нинішній формі. Поки влада в Кремлі залишається колишньою, нова війна - лише питання часу.

"Можливо, будуть якісь домовленості або перемир'я. Але якщо говорити про мир як про гарантію того, що Росія більше не нападе - такий мир можливий тільки за умови повної зміни самої Росії", - підкреслив він.

Паламар категорично заявив: в України немає вибору - вона повинна боротися. Він також зазначив, що різні регіони країни по-різному відчувають реальність війни. Наприклад, жителі Харкова, який регулярно піддається обстрілу, набагато гостріше розуміють небезпеку, ніж люди у відносно спокійному Закарпатті, де рідко звучать сирени.

Він застеріг тих, хто сподівається, що Росія обмежиться захопленням тільки частини української території. За його словами, якщо Україна втратить східні міста, ворог рушить далі - до Львова та Ужгорода.

"Росіяни не зупиняться на Дніпрі чи Києві. Їхня мета - знищення всієї України як держави", - наголосив Паламар, розвіюючи будь-які сумніви щодо справжніх намірів агресора.

Дивіться відео - інтерв'ю легендарного "Калини":

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Хто такий Дмитро Гордон? Дмитро Ілліч Гордон - радянський і український журналіст. З 1996 року - ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона"; у 1995-2019 роках - головний редактор газети "Бульвар Гордона". Засновник інтернет-видання "Гордон". Депутат Київської міської ради (2014-2016).

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