"Війна ще пів року не закінчиться": Арестович попередив, що бойові дії затягнуться

За словами радника голови ОП, війна переходить у затяжний конфлікт.

Арестович попередив, що війна в Україні може стати затяжною/ Генштаб ЗУ, Офіс президента

Війна в Україні, ймовірно, переросте у затяжний конфлікт. Бойові дії можуть не закінчитися ще упродовж наступних пів року.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live". Він нагадав, що через два місяці буде рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Арестович пояснив, які за тривалістю бойові дії можуть називатися затяжним конфліктом.

"Це півтора-два роки або більше року. Так, більше року буде через два місяці", – сказав він.

При цьому він вважає, що війна навряд чи закінчиться упродовж пів року.

"Ми розуміємо, що через 2 місяці війна не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців", – зазначає Арестович.

Він додав, що півтора року "в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт".

Раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін зібрався до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, Путін їде до Лукашенка, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов розповів, що Росії необхідно 2-3 місяці, щоб підготуватися до наступу. За цей час РФ зможе навчити 200 тисяч окупантів. При цьому Україні знадобиться від години до 3 тижнів для підготовки до наступу окупантів.

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