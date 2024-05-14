Загроза наступу РФ у Сумській області: в РНБО розкрили ймовірний сценарій

Голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони (РНБО), офіцер Сил оборони Андрій Коваленко заявив, що дії російських окупантів у Сумській області безпосередньо залежать від результатів їхніх атак у Харківській області.
При цьому окупантам не вдалося досягти раніше запланованих цілей, зазначив він у Telegram.
За його словами, Сили оборони бачать, які угруповання тримає ворог проти Сумської області. Також відбуваються зіткнення з російськими ДРГ, ворог використовує артилерію, Гради.
Очільник ЦПД уточнив, що росіяни планували діяти в Сумській області в комплексі з Харківською областю.
"Але в цих діях вони дуже залежні від власних результатів у Харківській області. На цей час у прикордонних областях Харківської області вони не досягли раніше запланованих цілей. Це безпосередньо впливає на їхні плани щодо Сумської області", - додав Коваленко.
Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини за темою
Раніше Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.
Пізніше Буданов розкрив імовірний напрямок штурму на Сумщині. Він пояснив, що росіяни від самого початку планували операцію не тільки в Харківській, а й у Сумській області, однак ситуація поки що їм не дала змоги розпочати активні дії.
Нагадаємо, у ЗСУ попередили про підготовку атаки РФ. Тільки за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.
Хто такий Андрій Коваленко
Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій
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