Загроза евакуації міста-мільйонника: з'явився тривожний прогноз наступу РФ

Якщо ворог наблизиться до Харкова на відстань 10-15 км, по місту зможуть працювати гармати, попередив Олексій Гетьман.

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Олексій Гетьман прокоментував наступ РФ / Міноборони РФ, Facebook

Військовий експерт, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман прокоментував імовірність загрози оточення або захоплення Харкова російськими окупантами.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, така ймовірність на сьогодні практично відсутня.

"Але від цього не легше. Адже коли росіяни наблизяться до Харкова на відстань 10-15 км, по місту зможуть працювати гармати, навіть гаубиці, отже, Харків буде під артилерійським обстрілом", - попередив експерт.

При цьому він не виключив, що це може призвести до евакуації людей із Харкова.

"Тоді потрібно буде думати про те, як евакуювати людей із міста, адже якщо воно буде під артилерійським вогнем, навіть повітряні тривоги вмикатися не будуть - постійно відбуватиметься обстріл, як і в інших містах, де зараз тривають бойові дії", - додав Гетьман.

Дивіться відео - інтерв'ю Олексія Гетьмана Главреду:

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Хто такий Олексій Гетьман Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

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