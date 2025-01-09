Загроза швидкого просування РФ на Дніпропетровщині: з'явився тривожний прогноз

На Дніпропетровщині потрібно будувати більше фортифікаційних споруд, вважає Олексій Гетьман.

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РФ може рушити в Дніпропетровську область / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Війська РФ можуть швидше просуватися Дніпропетровщиною

На Дніпропетровщині потрібно будувати більше фортифікацій

У разі просування армії країни-окупанта РФ, бої на території Дніпропетровщини можуть дещо відрізнятися від того, що відбувається на Донбасі, заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман.

"Донбас дуже урбанізований, і там один населений пункт переходить в інший. Там же, де більше полів, як на Дніпропетровщині, просто потрібно будувати більше фортифікаційних споруд і ліній оборони, щоб не давати ворогові просуватися і брати панівні висоти", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт не виключає, що існує теоретична можливість того, що російські війська дійсно можуть швидше просуватися територією Дніпропетровщини.

"Але, по-перше, швидкість збільшиться несуттєво, а, по-друге, занадто стрімке просування ворога означатиме його відрив від тилів, що ускладнить забезпечення того угруповання росіян, яке рухатиметься вперед. Наприклад, танку потрібно близько 100 літрів пального на 100 км, а взимку навіть більше - що, за ним їхатиме бензовоз, який буде його заправляти? Інший момент - військовослужбовець може взяти з собою обмежену кількість зброї, наприклад, десять магазинів, але не сто. Ті ж РЕБи та інше працюють від акумуляторів, а на полі бою розетку не знайдеш. Тобто стрімке просування створить проблеми із забезпеченням війська росіян", - пояснив він.

Співрозмовник уточнив, що російські війська намагаються рухатися, минаючи села, навіть невеликі населені пункти, щоб максимально просунутися вперед.

"Добре, вони просуваються, а далі що? А далі отримують удар у відповідь, адже ми можемо тримати оборону не тільки позиційно, а й маневрено, мобільно, тобто пересуваючись і заманюючи ворога в пастки", - зазначив він.

Військовий експерт також звернув увагу на те, що Дніпропетровщина - це ненабагато менш урбанізована місцевість, ніж Донеччина.

"Загалом, росіяни можуть намагатися швидше просуватися, якщо дійдуть до Дніпропетровської області, але їм це не вдасться, тому що, якщо про це говорять військові, це розуміють і в Генеральному штабі, тому готуються. Зайти на Дніпропетровщину окупанти дійсно можуть, але давайте самі себе не лякати їхнім стрімким просуванням там, тому що такого не буде", - додав Гетьман.

Нагадаємо, у ЗСУ назвали нові цілі РФ після Покровська. У Донецькій області росіяни ще мають тактичну перевагу, нагадав Іван Тимочко.

Як повідомлялося раніше, росіяни захопили ще один населений пункт під Покровськом. Зазначається, що окупанти захопили селище Птиче. Також ворог просунувся далі.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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