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Українські прикордонники ефектно "мінуснули" групу "вагнерівців" у Соледарі

12 січня 2023, 14:48
Найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови, але наші бійці були напоготові.
ВСУ
ВСУ / facebook.com/DPSUkraine

Українські прикордонники розбили групу "вагнеровців" в Соледаре Донецької області.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, ворогові довелося відступити.

Зазначається, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови.

"По ворожій піхоті, яка накопичилася на одному з дворів, прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм.в результаті наші захисники "мінуснули" групу загарбників і змусили противника відступити", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Соледарі

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовики нібито окупували Соледар.

Заяви російських окупантів про нібито "захопленні" Соледара у Донецькій області спростував речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

В Інституті вивчення війни 11 січня також заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області, незважаючи на кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Увечері 11 січня український військовий повідомив, що ситуація в Соледарі Донецької області дуже складна і наступні 24 години будуть критичними.

12 січня Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не можуть підтвердити, що Соледар знаходиться під контролем окупантів. За його словами, в місті тривають динамічні бої.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Соледар
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