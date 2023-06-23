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Удари ракетами по кораблях і літаках РФ: експерт про сценарій блокади Криму

Олексій Тесля
23 червня 2023, 13:28 оновлено 23 червня, 13:36
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Блокада півострова також може включати збиття важких транспортних літаків РФ, не виключив Петро Черник.
Російські військові, Петро Черник
Петро Черник оцінив перспективи війни в Україні / Міноборони РФ, скрін

Блокада захопленого РФ Криму можлива, але це - дуже складне явище і такого сценарію буде важко домогтися, заявив військовий експерт Петро Черник.

"Питання в тому, як росіяни будуть доставляти в Крим ресурси. Чи можна топити плаваючі баржі, які туди йдуть, або кораблі? Так, але для цього нам потрібні далекобійні ракети", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключив, що блокада півострова також може включати збиття важких транспортних літаків РФ.

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"Але історія блокади Ленінграда під час Другої світової війни показує, що блокада може бути тривалим процесом. Це буде залежати від того, наскільки в психологічному сенсі і війська, і населення виявляться стійкими. Тому зараз важко дати оцінку цьому явищу", - зазначив він.

Водночас відповідаючи на запитання про ймовірну відповідь РФ на втрату Криму, Черник додав: "Ну як вона може відповідати? У неї, крім ядерної зброї, нічого не залишилося".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір провести контрнаступ ЗСУ і звільнити, в тому числі, і захоплений агресором Росією Крим. На думку гаранта, успіх військової операції української армії залежить від військової підтримки з боку Заходу.

Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що для деокупації Кримського півострова армії України потрібно підійти до Азовського узбережжя і зруйнувати Кримський міст. У такій ситуації окупантам доведеться здаватися.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після виходу до Азовського моря сили оборони України завдадуть нових ударів по російських військових об'єктах у захопленому Криму. На думку журналіста, ЗСУ знищать і Чорноморський флот, і Кримський міст.

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