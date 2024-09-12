ЗСУ могли застосувати F-16 по росавіації біля Криму: усі подробиці

Наразі це поки непідтверджені версії.

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Росія продовжує втрачати свою авіацію / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія

Українські війська могли збити Су-30 російських окупантів над Чорним морем з ЗРК Patriot або — застосувавши винищувач F-16, вважають аналітики Defense Express. В цьому експерти погоджуються з польськими колегами.

Аналітики звертають увагу, що російський борт вийшов за 75 кілометрів від берегової лінії, а на таку дистанцію до ворожих цілей нібито дістають тільки два засоби ураження, що є на озброєнні у ЗСУ, — ЗРК Patriot або F-16.

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Су-30 міг бути втрачений під час вибуху ракети Х-31П, яку і сам запускав.

Експерти наголошують, що це поки одна з численних і не підтверджених версій, які циркулюють у Мережі. Однак для польської влади це могло би стати вагомою причиною доєднатися до роботи української ППО зі збиття російських цілей, які летять у бік Польщі.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Втрата росіянами Су-30 - головне

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Він виконував пуски ракет Х-31П по Одещині.

Су-30СМ разом із Су-35 перебував над морем на північ від Севастополя, де проводив пуски ракет Х-31П по території материкової України. Після запуску 4 з 6 ракет Су-30СМ раптово зник з радарів.

Згодом у ГУР підтвердили ураження російського літака. Су-30СМ належав 43-му окремому морському авіаційному полку ПКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

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