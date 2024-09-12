ЗСУ могли застосувати F-16 по росавіації біля Криму: усі подробиці

Українські війська могли збити Су-30 російських окупантів над Чорним морем з ЗРК Patriot або — застосувавши винищувач F-16, вважають аналітики Defense Express. В цьому експерти погоджуються з польськими колегами.
Аналітики звертають увагу, що російський борт вийшов за 75 кілометрів від берегової лінії, а на таку дистанцію до ворожих цілей нібито дістають тільки два засоби ураження, що є на озброєнні у ЗСУ, — ЗРК Patriot або F-16.
Су-30 міг бути втрачений під час вибуху ракети Х-31П, яку і сам запускав.
Експерти наголошують, що це поки одна з численних і не підтверджених версій, які циркулюють у Мережі. Однак для польської влади це могло би стати вагомою причиною доєднатися до роботи української ППО зі збиття російських цілей, які летять у бік Польщі.
Що відомо про Defense Express
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
Втрата росіянами Су-30 - головне
Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня неподалік від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Він виконував пуски ракет Х-31П по Одещині.
Су-30СМ разом із Су-35 перебував над морем на північ від Севастополя, де проводив пуски ракет Х-31П по території материкової України. Після запуску 4 з 6 ракет Су-30СМ раптово зник з радарів.
Згодом у ГУР підтвердили ураження російського літака. Су-30СМ належав 43-му окремому морському авіаційному полку ПКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Винищувачів буде більше: Умеров анонсував появу нових F-16 в Україні
- BILD: росіяни прорвали оточення в Курській області, куди потрапили в серпні
- Альтернативи немає: у Зеленського вперше розповіли деталі про "план перемоги" України
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред