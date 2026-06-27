Удари по росіянам у Криму: у британській розвідці назвали ймовірні цілі

Україна систематично посилює удари по російських логістичних ланцюгах, використовуючи далекобійні засоби ураження та безпілотники.

https://glavred.net/ukraine/udary-po-rossiyanam-v-krymu-v-britanskoy-razvedke-nazvali-veroyatnye-celi-10776185.html Посилання скопійоване

Здійснюються удари по цілях РФ / колаж: Главред, фото: Telegram-канал Exilenova+

Головне:

Україна системно посилює удари по російських логістичних ланцюгах

Розширюються можливості України щодо впливу на Кримський міст

Розвідка Великої Британії у своєму аналітичному огляді оцінила наслідки українських ударів по тимчасово окупованому Криму та відзначила зростання можливостей Києва впливати на ключову логістичну інфраструктуру, включаючи район Кримського мосту.

Згідно з опублікованими даними, в ніч на 20 червня українські сили атакували об’єкти на півострові та переправи через Керченську протоку. Цілями стали системи ППО, паливні склади та три автомобільні пороми. Їх виведення з ладу, як зазначають аналітики, поглибило вже існуючі проблеми з постачанням до регіону.

відео дня

У огляді підкреслюється, що на окупованій території фіксується дефіцит палива та перебої в роботі переправ. При цьому раніше пошкоджені пороми, що забезпечують військову логістику, за оцінками розвідки, перебувають на ремонті.

Британські аналітики також зазначають, що Україна системно посилює удари по російських логістичних ланцюгах, використовуючи далекобійні засоби ураження та безпілотники. Це, у свою чергу, чинить тиск на систему протиповітряної оборони навіть у найбільш захищених районах.

У результаті, за оцінками розвідки, розширюються можливості України щодо впливу на Кримський міст — стратегічно важливий об’єкт, що має велике значення для російського керівництва.

/ Главред

Масштабна операція дронів: удари по об’єктах противника

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ раніше провели комплексну операцію проти військової інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

За даними командування, безпілотники вразили 36 цілей у глибокому тилу противника. Серед них — пункти управління, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу.

Удари по цілях РФ — новини за темою

Главред раніше повідомляв, що Чонгарський міст паралізовано. Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Читайте також:

Про джерело: оборонна розвідка Британії Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред