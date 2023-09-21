Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної 'бавовни'

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував масований удар по військових об'єктах російських окупантів у Криму у ніч на четвер, 21 вересня.
"Можемо відкрити, що цієї ночі були події не тільки на тимчасово окупованих українських територіях. Дуже важливі події в Криму, звичайно. Дійсно знакові, але так само і на території самої так званої Росії", - сказав він в ефірі Каналу 24.
За його словами, мова йде про об'єкти, пов'язані з логістикою росіян. Зокрема, із забезпеченням логістичних можливостей, а також паливно-мастильними матеріалами.
За словами представника ГУР події цієї ночі показують, що інтенсивність, динаміка дій українських Сил безпеки і оборони зростає і буде рости і далі.
"Що стосується "наймасовішої" - думаю, нехай вважають окупанти. Ми повинні діяти далі собі за своїми планами", - додав Юсов.
Раніше повідомлялося, що СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" в Криму. На аеродромі знаходилися щонайменше 12 російських бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "панцир".
Нагадаємо, в ніч на 21 вересня у Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів. Вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.
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