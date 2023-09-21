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СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму – ЗМІ

Альона Вороніна
21 вересня 2023, 11:01 оновлено 21 вересня, 11:01
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На аеродромі перебували щонайменше 12 російських бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир".
Крым, ракета, взрыв
СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму/ колаж: Главред, фото: скрін, РНБО України, УНІАН

У ніч на четвер, 21 вересня, Служба безпеки України і Військово морські сили ударили по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Для атаки були використані ракети "Нептун" українського виробництва.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на власні джерела. Відомо, що на цьому аеродромі перебувало щонайменше 12 російських бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир".

Також там готували операторів дронів "Mojaher". Російські окупанти застосовують такі дрони для координації ударів, а також безпосередньо для проведення атак.

відео дня

Зазначається, що операція СБУ і МВС минула успішно, російські загарбники зазнали втрат у техніці.

Для проведення операції відповідні відомства застосували тактику "перевантаження". Така тактика передбачає, що спершу випускаються дрони, які відволікають ППО, а потім б’ють ракети.

У місцевих Telegram-каналах підтверджують атаку і зазначають, що внаслідок удару було принаймні 30 загиблих загарбників.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що ЗСУ підірвали базу РФ у Криму. Українські військові підірвали командний пункт Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу Севастополя.

Пізніше стали відомі подробиці удару по командному пункту флоту РФ в Криму. Українські військові ракетами обстріляли базу окупантів, яку росіяни вважали запасним командним пунктом. На тій базі були командири флоту РФ.

У ніч на 21 вересня в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів. Вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.

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