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Удари дронів РФ по енергооб'єктах: у Києві та 10 областях аварійне знеструмлення

19 грудня 2022, 11:53
Найскладніша ситуація наразі в центральному, східному та дніпровському регіонах.
Світло, відключення світла, електроенергія, Свічка, лампочка
В Україні аварійні відключення після ударів РФ / ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

У 10 областях і Києві, в понеділок, 19 грудня, через важку ситуацію в енергосистемі введені графіки аварійних відключень електроенергії.

"Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучень в об'єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні НЕК Укренерго в Telegram.

Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяги пошкоджень і починають ремонтно-аварійні роботи.

Також повідомляється, що у Південному та Східному регіонах України ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження.

В цей час найскладніша ситуація склалася в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ.

В Укренерго додали, що пріоритетно підключені об'єкти критичної інфраструктури, відновлювати енергопостачання побутовим споживачам можуть тривалий час.

"Незважаючи на всі пошкодження, енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", — зазначили в компанії.

Удари дронів РФ по енергооб'єктах: у Києві та 10 областях аварійне знеструмлення

Нагадаємо, вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахід".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю боражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО. В даний час в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, в столиці прогриміли потужні вибухи близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку. Повідомляється, що був "приліт".

У Мережі з'явилися фото пожежі після одного з вибухів.

Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

Читайте більше:

відключення війна Росії та України електроенергія
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