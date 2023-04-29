Страх контрнаступу ЗСУ: війська РФ у Маріуполі ставлять вогневі точки посеред звалища

Окупаційні війська агресора Росіїйської Федерації у Маріуполі будують так звану "ешелоновану оборону" в надії зупинити Збройні сили України.

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Окупанти Росії у Маріуполі намагаються будувати лінії оборони / Колаж Маріупольська міськрада, Telegram-канал П. Андрющенка

Російські окупанти в захопленому Маріуполі риють окопи і встановлюють вогневі точки посеред звалища. Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що росіяни риють окопи в захопленому Маріуполі і ставлять вогневі точки посеред звалища в місті. Намагаються зробити, мовляв,"ешелоновану оборону".

Чиновник зазначив, що такі дії зайвий раз демонструють нібито відсутність паніки у окупантів.

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"Росіяни почали рити окопи і встановлювати вогневі точки прямо посеред звалища у Маріуполі. Ешелонована оборона посеред міста. "Паніки немає" (з)", - підкреслив Петро Андрющенко.

Контрнаступ армії України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна продовжує готуватися до контрнаступу.

Український народ вірить у перемогу над окупантами Росії та звільнення всіх захоплених територій.

Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ завершують підготовку до контрнаступальної військової операції.

Бійцям української армії потрібно оволодіти озброєннями, які надійшли від західних партнерів.

Головнокомандувач військами США в Європі Крістофер Каволі розповів, що американські військові вивчили сили ЗСУ і дійшли висновку, згідно з яким армія України в хорошому стані. Російські окупаційні війська, навпаки, серйозно деградували.

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Війна Росії проти України: