'ЧФ просто поплив': у Зеленського потролили окупантів після вибухів у Севастополі

В Офісі президента підкололи окупантів і закликали не панікувати.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи в захопленому РФ Севастополі, в результаті яких, за даними окупантів, були пошкоджені бойові кораблі ЧФ.
Він нагадав, що окупанти після так званої "атаки" БПЛА в Севастополі відключили камери відеоспостереження. Про це радник глави ОП пише в Twitter.
"Не панікуйте. Просто відключайте камери не тільки в Севастополі, а й скрізь на окупованій території", - зазначив він.
Він також потролив російську пропаганду після нових вибухів у Криму.
"Після "негативного наступу" до кордонів-1991 скажете своїй z-пастві, що "виграли" війну. А "Чорноморський флот" просто поплив", - додав Подоляк.
Вибухи в Севастополі
Нагадаємо, в Севастопольській бухті стався пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.
У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.
"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.
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