Атака на базу ЧФ у Севастополі: у Мережі показали фото морського безпілотника

Морський безпілотник / Facebook / PetroShuklinov

Росія вважала, що кораблі в бухтах захопленого Севастополя абсолютно захищені від будь-яких атак, тому недавня "бавовна" стала для них шоком.

"До того ж морська база в Севастополі вважалася одним з найбільш захищених об'єктів на окупованому півострові", - пише в Facebook відомий журналіст Петро Шуклінов.

Він вважає, що ранкову атаку на базу ЧФ окупанти "проспали". При цьому росіяни вважають, що управління безпілотниками здійснювалося через камери спостереження в Криму.

Журналіст пише, що якщо підтвердиться ураження "Адмірала Макарова", то це стане ще однією символічною перемогою, оскільки корабель вважається одним з новітніх в російському флоті і на службу був прийнятий в 2017 році.

"Корабель обладнаний кращими системами захисту від загроз з повітря і води, які є тільки на озброєнні РФ. Також з цього корабля велися атаки ракетами "Калібр" по українських містах", — нагадав він.

Шуклінов додав, що за даними його джерел, за атакою стоять українські спецслужби, проте жодна з них поки офіційно не заявляла про свою причетність до цих вибухів.

При цьому він також опублікував фото морського безпілотника, якими могли провести атаку в Севастополі.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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