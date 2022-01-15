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Вдарила 4-річного сина ножем: у Києві затримали п'яну горе-матір

15 січня 2022, 20:40

Правоохоронці знайшли нетверезу жінку з ножем у руках, а поруч - хлопчика, одяг якого був у крові.

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Жінка поранила ножем свого сина / Facebook / UA . KyivPolice

В Києві затримали нетверезу уродженку Житомирської області 1980 року народження, яка вдарила ножем свого 4-річного сина.

Як розповіли у поліції Києва, правоохоронцям надійшло повідомлення від жінки про те, що вона приїхала до столиці разом з 4-річним сином, щоб розшукати свого чоловіка, який не сплачує аліменти.

При цьому жінка розповіла, що не знає, де залишити дитину. За викликом негайно виїхали ювенальні інспектори.

Прибувши на Привокзальну площу, поліцейські не знайшли жінку з дитиною, проте встановили особу чоловіка, який на момент дзвінка в поліцію знаходився поруч з ними.

Зайшовши до будинку правоохоронці побачили нетверезу жінку з ножем у руках, а поруч - хлопчика, одяг якого був у крові.

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Поліцейські відібрали ніж у зловмисниці та викликали лікарів. За попереднім висновком медиків, у дитини непроникне поранення спини. Поки хлопчикові нічого не загрожує, він перебуває під наглядом лікарів.

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/ Facebook/UA.KyivPolice

Затриману доставили в управління поліції. Ювенальні поліцейські склали акт про вилучення дитини і найближчим часом працівники соціальної служби вирішать питання, де надалі перебуватиме хлопчик.

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/ Facebook/UA.KyivPolice

Раніше повідомлялося про те, що в Черкаській області чоловік жорстоко вбив свою колишню співмешканку. Він завдав їй ударів ножем у живіт на очах у її двох малолітніх дітей, молодша з яких-дочка чоловіка.

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