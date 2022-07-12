Ударами HIMARS знищений російський генерал-майор з Криму

ЗСУ знищили російського генерал-майора Насбуліна

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про загибель 150 російських окупантів, включаючи генерала і п'яти офіцерів в результаті удару Збройних сил України по їх базі в окупованій частині Херсонської області.

За його даними серед загиблих начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін.

"Після попадання ракет HIMARS по штабу в Херсонській області загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін. Полковник Кенс, про загибель якого ми повідомляли вчора, загинув там же. А крім нього - командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрій Горобець, начальник оперативного відділення штабу 20 МСД полполковник Коваль, начальник артилерії 20 мсд полполковник Гордєєв. Всього загиблих понад 150, включаючи 5 офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що в російському сегменті мережі підтверджують інформацію про ліквідацію начальника штабу 22-го армійського корпусу рф, генерал-майора Насбуліна, а разом з ним ще кількох російських командирів, в результаті попадання наших ракет по штабу окупантів в Херсонській області.

читайте такожHIMARS знищує військові бази і склади РФ: ТОП-14 "вогняних" ударів ЗСУ

Дивіться онлайн новини Херсона

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Читайте також: